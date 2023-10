Missbrauchsskandal Nun folgt auch Ballwil: Kirchgemeinde stoppt Zahlungen ans Bistum Basel Die Kirchgemeinde Ballwil zahlt die Bistumsgelder auf ein Sperrkonto ein und schliesst sich den Forderungen der Kirchgemeinde Adligenswil an.

Auch Ballwil reagiert auf die Missbrauchsstudie. Bild: Boris Bürgisser (Ballwil, 28. 7. 2020)

Der Kirchenrat der katholischen Kirchgemeinde Ballwil hat entschieden, die Bistumsgelder auf ein Sperrkonto einzuzahlen, heisst es in einer Mitteilung. Damit folgt er dem Beispiel der Kirchgemeinde Adligenswil und dem Pastoralraum Willisau, welche nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche auf die Zahlungen vorerst verzichten.

Auch Ballwil unterstützt die vier Forderungen, welche die Kirchgemeinde Adligenswil vor rund zwei Wochen ans Bistum Basel beziehungsweise an die Schweizer Bischofskonferenz gestellt hat: unabhängige Untersuchungen, eine unabhängige Meldestelle, keine Aktenvernichtung und Einsicht in die Archive von Nuntius Martin Krebs.

Die Beiträge werden so lange auf dem Sperrkonto zurückbehalten, bis die Forderungen erfüllt sind, schreibt die Kirchgemeinde Ballwil weiter. Sollten Beweise erbracht werden, dass relevante Akten vernichtet worden seien, fliessen die zurückgehaltenen Gelder an die Kirchgemeinde zurück und werden für soziale Aufgaben innerhalb dieser verwendet. Der Kirchenrat schreibt: «Es ist uns bewusst, dass die einzelnen Beiträge nicht hoch sind, jedoch in der Gesamtsumme relevant werden. Deshalb rufen wir alle Kirchgemeinden in der Schweiz auf, dasselbe zu tun.» (fmü)