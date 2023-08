Lancierung Mit einer neuen App lernen Kinder spielerisch ihre Rechte kennen Die PH Luzern hat mit der Ostschweizer Fachhochschule und der Unicef Schweiz und Liechtenstein eine Kinderrechte-App entwickelt. Mit selbst gestalteten Spielfiguren können Kinder ihre Rechte erkunden und Aufgaben dazu lösen.

Ein Kind entdeckt mithilfe der App Kidimo digital die Welt der Kinderrechte. Bild: zvg

Kinder sollten ihre eigenen Rechte kennen. Denn so sind sie besser geschützt, wenn diese missachtet werden. Mit der neuen App Kidimo, die ab sofort in den Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch zur Verfügung steht, können Kinder jetzt ihre Rechte auf spielerische Weise auf dem Computer, Tablet oder Handy entdecken und Aufgabe dazu lösen.

Die Pädagogische Hochschule Luzern, die Ostschweizer Fachhochschule und die Unicef Schweiz und Liechtenstein haben die Kinderrechte-App in den letzten Jahren entwickelt. Dies mit einem Partnernetzwerk verschiedener Organisationen aus dem Bereich Kinderrechte, heisst es in einer Mitteilung.

Als Avatar drei verschiedene Welten besuchen

Nach dem Aufruf der entsprechenden Website kidimo.app können Kinder zuerst ihre eigene Spielfigur gestalten, indem sie ihr einen Namen geben sowie eine Haut- und Haarfarbe, eine Frisur, Kleidung und weitere Merkmale zuweisen. Als Avatar können dann in drei verschiedenen Welten – der Schutzwelt, der Förderwelt und der Beteiligungswelt – die Kinderrechte erkundet werden.

In jeder Welt werden unterschiedliche Rechte in Alltagsszenen und einfachen Sätzen vorgestellt. Behandelt werden zahlreiche Themen wie beispielsweise Diskriminierung, Situationen rund um die Trennung von Eltern, das Recht auf Privatsphäre, direkte und indirekte Gewalt, Grundbedürfnisse oder das Recht auf Schulbildung. Zu jedem Thema gibt es eine Aufgabe zu lösen, zum Beispiel in Form von Fragen, Suchbildern oder kurzen Filmsequenzen, dabei werden Punkte gesammelt. Zudem werden Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, damit Kinder getrauen, sich für ihre eigenen Rechte selbstbewusst einzusetzen, mit Erwachsenen darüber zu sprechen und sich bei Bedarf und im Notfall Hilfe zu holen.

App soll an Schulen eingesetzt werden

Zielgruppe der App sind Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, sie eignet sich auch für den Einsatz in der Schule sowie für Fachpersonen im Kindesschutz und in der offenen Arbeit mit Kindern. «In den Begleitmaterialien für die Schule finden Lehrpersonen einen konkreten Vorschlag, wie sie Kinderrechte mithilfe der App in einer Unterrichtseinheit aufgreifen können», lässt sich Thomas Kirchschläger, Verantwortlicher für Menschenrechtsbildung an der PH Luzern und Mitglied des Projektteams, in der Mitteilung zitieren.

Finanziell ermöglicht wurde das Projekt von der Paul Schiller Stiftung und dem Bundesamt für Sozialversicherungen.

Die App bezieht sich auf die UN-Kinderrechtskonvention vom 20. November 1989. Die Konvention ist in der Schweiz seit 1997 in Kraft und beruht auf drei Säulen, damit das Kindeswohl in allen Situationen, die Kinder betreffen, berücksichtigt werden kann. Dies sind: Anerkennung und Schutz, Förderung und Entwicklung sowie Beteiligung und Mitbestimmung. In Bezug auf Letzteres liegt es auf der Hand, dass Kinder bei der Entwicklung der Kidimo-App massgeblich beteiligt waren. Wie es in der Mitteilung heisst, brachten Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren ihre Wünsche und Ideen an Workshops ein. Ein siebenköpfiger Kinderbeirat habe wichtige Entscheide mitgeprägt und die App in verschiedenen Entwicklungsstadien getestet.