Mobilfunk Neu muss die Gemeinde Baar 5G-Antennen bewilligen Bis anhin hat Baar Baugesuche für 5G-Antennen sistiert. Nun zwinge die aktuelle Rechtsprechung den Gemeinderat, die Bewilligungspraxis zu ändern, teilte die Gemeinde mit.

Gemeinde Baar muss 5G-Antennen neu bewilligen. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Gemeinderat Baar bezog bisher «eine klare Haltung», wenn es um Baugesuche von 5G-Antennen ging: Er sistierte alle und verwies «auf fehlende Entscheidungsgrundlagen». Der Gemeinderat habe klar definierte Messmethoden vermisst, etwa eine entsprechende Normierung auf Bundesebene. Mittlerweile habe der Bund «seine Hausaufgaben» zwar gemacht. Trotzdem hat der Gemeinderat auch im Jahr 2022 an seiner Position festgehalten und ist auf entsprechende Baugesuche nicht eingegangen.

Von dieser Haltung muss der Gemeinderat Baar jetzt abweichen. «Nun liegen Grundlagen und erste Rechtsentscheide vor, aufgrund derer wir unsere Praxis ändern mussten», sagt Gemeinderat Zari Dzaferi. Unter anderem sei vom Regierungsrat des Kantons Zug entschieden worden, dass eine Sistierung des Baubewilligungsverfahrens nicht zulässig ist, wenn nur auf Unklarheiten bezüglich der Beurteilung von adaptiven Antennen verwiesen wird.

Jetzt gelangt Baar direkt an die Mobilfunkbetreiber

Daraus hat die Gemeinde Baar laut Mitteilung folgenden Schluss gezogen: «5G-Antennen können mittlerweile ausreichend auf ihre Rechtskonformität überprüft werden.» Eine 5G-Antenne sei zu bewilligen, sofern festgelegte Grenzwerte eingehalten und auch die übrigen planungs- und baurechtlichen Anforderungen erfüllt sind.

Die bisher sistierten Baubewilligungsverfahren werden in Baar nun fortgesetzt. Werden die nötigen Kriterien eingehalten, werden 5G-Antennen künftig bewilligt, heisst es in der Mitteilung weiter. «Der Gemeinderat wird aber in anderer Form verstärkt Einfluss nehmen», verspricht Zari Dzaferi. So werde man Mobilfunkbetreibern alternative, weniger sensible Standorte für eine geplante Mobilfunkanlage vorschlagen, der Betreiber müsse diese Standorte dann zwingend prüfen. (mme)