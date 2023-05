Mobilität In Rickenbach gibt es ein neues Carsharing-Angebot

In Rickenbach gibt es neu ein Carsharing-Angebot, wie die Gemeinde mitteilt. In einer sechsmonatigen Testphase soll eruiert werden, ob das Angebot bei der Dorfbevölkerung ankommt und auch in Zukunft bestehen bleibt. Nähere Informationen liefert ortsmarketing@rickenbach.ch. (chm)