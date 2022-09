«Morgen» Das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Luzern informiert über Demenz Am Samstag, 17. September, findet an der SRK-Geschäftsstelle in Luzern der Thementag Demenz statt.

Das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Luzern führt am Samstag, 17. September, den Thementag Demenz durch. An der Geschäftsstelle an der Maihofstrasse 95c in Luzern informieren das SRK und die Partnerorganisation Alzheimer Luzern über Demenzerkrankungen. Aufgezeigt wird, welche Hilfs-, Entlastungs- und Freizeitangebote es für Betroffene und Angehörige gibt. Zudem sind Vorträge und ein Podium geplant. Unter www.srk-luzern.ch finden Sie mehr Infos. (jon)