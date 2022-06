Motion Anzeigen gegen Luzerner Amtsträger sollen künftig ausserkantonal untersucht werden Grünen-Kantonsrat Hans Stutz will «auch nur den Anschein der Befangenheit» der Luzerner Staatsanwaltschaft verhindern.

Blick in den Kantonsratssaal. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Wer wird aktiv, wenn Strafanzeige gegen Regierungsräte, Mitglieder des Kantonsrats oder Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft eingereicht wird? Im Kanton Luzern lautet die Antwort: die Luzerner Staatsanwaltschaft. Daran stört sich der Grünen-Kantonsrat Hans Stutz. Er hat eine Motion eingereicht, die verlangt, dass in solchen Fällen künftig eine «ausserordentliche ausserkantonale Strafuntersuchungsbehörde» eingeschaltet wird. Unterstützt wird die Motion von Mitgliedern der Grünen und SP.

Stutz weist darauf hin, dass dies in anderen Kantonen bereits so gehandhabt werde. Damit wolle man Interessenskonflikte und Befangenheiten vermeiden sowie ein «rechtsgleiches und transparentes Verfahren» sichern. Im Kanton Aargau sei dieses Vorgehen rechtlich festgeschrieben. Erst vor kurzem sei das Prinzip angewandt worden, als gegen den Leiter der Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige vorlag.

Für die Polizei gibt es bereits eine Regelung

Hans Stutz (Grüne) Bild: PD

Hintergrund des Vorstosses sind zahlreiche Rechtsverfahren, die in den vergangenen Jahren in Luzern für Stunk gesorgt haben. So etwa eine Strafanzeige, die sich «eventuell» gegen die Regierungsräte Paul Winiker (SVP) und Fabian Peter (FDP) sowie den Luzerner Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) richtete. Damals ging es um die Bewilligung einer umstrittenen Coronakundgebung Ende Juli 2021. Anzeige erstattete der Stadtluzerner Jurist Loris Fabrizio Mainardi, der schon damals die Einsetzung einer «ausserkantonalen Untersuchungsbehörde» forderte.

Stutz zitiert zudem das Strafverfahren rund um den Zuger Kantonsrat Beat Villiger, bei dem zwei Luzerner Staatsanwälte unter Begünstigungsverdacht standen. Dieser Fall sei erst nach «massivem medialem und politischem Druck» an ausserkantonale Staatsanwälte abgegeben worden. Die beiden Staatsanwälte aus Zürich entkräfteten die Vorwürfe an ihre Luzerner Kollegen schliesslich. Ebenfalls ausserkantonal untersucht wurde der «Fall Malters», bei dem zwei Kadermitarbeiter der Luzerner Polizei im Zentrum standen. Für Anzeigen gegen die Polizei gebe es bereits eine Auslagerungsregelung, erläutert Hans Stutz auf Anfrage. Deshalb sei von ihr in der Motion auch nicht die Rede.

Nachwehen des «Falles Keller»

Auch wenn sie im Vorstoss nicht direkt erwähnt wird; ausschlaggebend für die Motion dürfte die Strafanzeige des SP-Kantonsrates Hasan Candan gewesen sein, die unsere Zeitung publik gemacht hat. Candan hatte seine freisinnige Ratskollegin Irene Keller wegen mutmasslicher Amtsgeheimnisverletzung angezeigt, wobei die Staatsanwaltschaft kein Vergehen sah.

Aber hat der Kantonsrat wirklich eine vergleichbare Nähe zur Staatsanwaltschaft wie Mitarbeiter derselben und der Regierungsrat? «Natürlich», sagt Stutz.

«Die Staatsanwaltschaft ist politisch gewählt. Auch nur der Anschein der Befangenheit muss vermieden werden.»