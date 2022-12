Müswangen Fehlalarm: Der «Wolf» in Müswangen war ein entlaufener Wolfshund Vergangene Woche berichtete ein Newsportal von einer Wolfssichtung in Müswangen. Der kantonale Wildhüter stellt nun richtig: Das war kein Wolf.

Sieht einem Wolf zum Verwechseln ähnlich: der Wolfshund. Bild: dpa

«Sensationell», ein «mutmasslicher Wolf», der plötzlich auftaucht und mitten durchs Dorf Müswangen trottet. Das berichtete das Onlinemedium «20 Minuten» vergangene Woche und zeigt ein Foto des Tiers. Ein sogenannter News-Scout sei mit seinem Sohn im Dorf unterwegs gewesen. «Wir waren auf dem Heimweg mit dem Auto, als wir plötzlich diesem Wolf begegneten», wird er zitiert. Das Tier habe an einem Mülleimer herumgeschnüffelt und wenig Scheu gezeigt.

Wie sich nun herausstellt, hat sich der Mann geirrt. Auf Anfrage dieser Zeitung erklärt der kantonale Wildhüter Daniel Schmid, dass auf dem Bild kein Wolf zu sehen ist. Der SMS-Dienst vom Amt für Landwirtschaft und Wald bestätigt das und schreibt, dass es sich «nachweislich um einen entlaufenen Wolfshund von einer Privatperson» gehandelt habe.

Wolfshunde sind eine anerkannte Hunderasse, die auf Kreuzungsversuche zwischen Schäferhunden und Wölfen zurückgeht. Gemäss Wikipedia begannen erste Versuche 1955 in der Tschechoslowakei in Einrichtungen des Grenzschutzes. Die Diensthunde sollten den Gegebenheiten in den Grenzgebieten mit Höhenlagen, viel Schnee und grosser Kälte besser angepasst werden. (jh)