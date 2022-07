Musikalischer Videogruss Alphornbläser im OP-Saal und auf dem Heli-Landeplatz: So gratuliert das Luzerner Kantonsspital zum Nationalfeiertag Ein Dutzend Mitarbeitende des Luzerner Kantonsspitals (Luks) gratulieren zum 1. August und zeigen in einem Video ihr typisch schweizerisches Hobby: das Alphornblasen. Drehorte sind die drei Klinik-Standorte in Luzern, Sursee und Wolhusen.

Sie spielen auf dem Heli-Landeplatz, im Operationssaal oder gar auf einem Bagger in der Baugrube: die Alphornbläser vom Luks. Das Video beginnt mit einem Rettungswagen, der mitten auf der Luzerner Landschaft stehen bleibt. Die Ladung: Ein alphornblasender Rettungssanitäter. Weiter geht es mit vier Personen, die über den Dächern der Stadt Luzern auf dem Heli-Landeplatz des Luks ins Alphorn blasen. Ein Alphorn wird gar durch eine Röntgenröhre geschoben, bevor es zum Einsatz kommt.

Musikalisch untermalt wird das Video mit dem komponierten Stück «Im Siebenthal» von Alphorn Experience. Es endet mit einem Juiz von Sybille Süess-Aeby, welche unter anderem Dirigentin des Jodlerklubs Alpeglöggli in Hasle ist.

Das fast zweiminütige Video wurde von Videopraktikant Nikan Schilter realisiert. Es ist seine Praktikumsabschlussarbeit, heisst es in einer Mitteilung. Das Zusammenspiel der Alphörner sei symbolisch für die tägliche Arbeit am Luks. Zudem stehe das Video für die gelebte Vielfalt am Spital: Lehrstellen in 16 Berufen, Angestellte in über 100 verschiedenen Berufen, Beschäftigte aus 60 Ländern, über 1900 Lernende und Studierende. Ziel der musikalischen Darbietung ist es gemäss Mediensprecher Markus von Rotz, zum 1. August möglichst viele Leute in der Schweiz und Heimweh-Schweizerinnen und -Schweizer im Ausland zu erreichen.