Nach den Kantonsratswahlen Luzerner SVP sieht gute Chancen für dritten Nationalratssitz – Mitte zittert Die SVP peilt nach dem Sieg bei den Luzerner Kantonsratswahlen die Rückeroberung ihres 2019 verlorenen dritten Nationalratssitzes an. Kann sie weiter zulegen, ist dieses Ziel realistisch. Weniger rosig sind die Aussichten für Mitte und FDP.

Der Grosserfolg bei den Kantonsratswahlen macht der SVP Lust auf mehr – auf ein drittes Mandat im Nationalrat. Dieses verlor sie im Oktober 2019 an die GLP. Die Mitte hingegen konnte ihre drei Sitze etwas überraschend verteidigen. Zum Erstaunen vieler auch deshalb, weil dem Kanton Luzern aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nur noch neun statt wie bisher zehn Mandate zustanden. Neben der SVP büsste auch die FDP einen Sitz in der Grossen Kammer ein.

Optimistisch stimmt SVP-Präsidentin Angela Lüthold nicht nur der gegenüber den Kantonsratswahlen von 2019 um 3,4 Prozentpunkte gestiegene Wähleranteil (siehe Grafik). Auch die Plus-Werte in allen sechs Wahlkreisen erhöhen ihre Zuversicht, den Sitzverlust bei den letzten Nationalratswahlen wettmachen zu können. Offen sind allerdings die Strategie und das Personal. Gesetzt sind lediglich der amtierende und unbestrittene Franz Grüter sowie Kantonsrätin Vroni Thalmann, die den Sprung nach Bern schon zwei Mal knapp verpasst hat und der beste Chancen eingeräumt werden, die abtretende Yvette Estermann zu beerben. Lüthold weiss: «Wir müssen Persönlichkeiten finden, die kantonsweit bekannt und sehr gut vernetzt sind.»

Dazu gehören mehrere Kantonsratsmitglieder, die am Sonntag mit guten Ergebnissen bestätigt wurden. Einige überlegen zudem, ob sie bei den Ständeratswahlen antreten wollen. Drängt sich bei dieser Ausmarchung niemand auf, dürfte sie ohne die SVP stattfinden – wie Lüthold gegenüber unserer Zeitung schon Anfang Jahr angetönt hat. Sicher ist für die Präsidentin der Partei, die am Sonntag wieder zur zweitstärksten Kraft im Kanton Luzern aufgestiegen ist: «Einfach nur antreten, damit wir dabei sind, macht keinen Sinn.»

Mitte hat die Qual der Wahl

Derlei Sorgen hat die Mitte nicht – ihre Ständerätin Andrea Gmür sitzt fest im Sattel. Auch an Kandidierenden für die Nationalratswahlen fehlt es der immer noch grössten Luzerner Partei nicht. Bereits bekannt ist, dass die bisherigen Leo Müller und Priska Wismer wieder antreten. Ihre Kandidatur ebenfalls öffentlich gemacht haben bislang Fraktionschef Adrian Nussbaum sowie die Kantonsratsmitglieder Karin Stadelmann und Stephan Schärli. Letztere beiden haben in den Wahlkreisen Luzern-Stadt und Willisau auf ihren Listen mit Abstand am besten abgeschnitten, Nussbaum landete im Wahlkreis Hochdorf parteiintern mit einem Minirückstand von drei Stimmen auf Daniel Rüttimann auf Platz zwei.

Exakt auf diese Strategie – mit den in ihren Wahlkreisen am besten gewählten Leuten antreten – setzt Mitte-Präsident Christian Ineichen. «Wir wissen, dass die Verteidigung der drei Sitze schwierig wird, auch wegen des Rücktritts von Ida Glanzmann. Darum brauchen wir Topkandidatinnen und -kandidaten.»

Fündig werden muss die Mitte vorab noch in den Wahlkreisen Luzern-Land und Entlebuch – Müller und Wismer repräsentieren den Wahlkreis Sursee, Stadelmann Luzern-Stadt, Nussbaum Hochdorf und Schärli Willisau. Im Entlebuch heisst der Topfavorit Pius Kaufmann, der am Sonntag auf der Mitte-Liste die klare Nummer 1 war. Im Wahlkreis Luzern-Land befinden sich die bestgewählten Daniel Piazza und Beatrix Küttel in der Poleposition. Trotz vieler guter Resultate und einem nur kleinen Rückgang des Wähleranteils von 0,2 Prozentpunkten verlor die Mitte zwei Mandate. Die FDP büsste 1,7 Prozentpunkte ein, konnte ihre Sitze aber halten (siehe Box).

Kantonsrat: FDP verliert, kann aber halten – Mitte stagniert, büsst jedoch ein Mitte und FDP büssen seit 2015 ungefähr gleich hohe Wähleranteile ein, aber unterschiedlich viele Kantonsratssitze. Die Mitte verlor beim Wähleranteil seither 3,6 Prozentpunkte und sechs Sitze, die FDP mit 3,1 Prozentpunkten ähnlich viel, aber nur drei Mandate. Erstaunlich ist auch der Vergleich zwischen der Mitte und den Grünen: Letztere verloren im Vergleich zu den Wahlen vor vier Jahren 1,4 Prozent Prozentpunkte, also sieben Mal mehr als die Mitte, mit drei Kantonsratssitzen aber nur einen mehr als die Mitte. Zurückzuführen ist dieses Phänomen auf mehrere Gründe. Etwa auf gewinnbringende, die Sitzzahl zumindest stabilisierende oder im Vergleich zu den letzten Wahlen andere Listenverbindungen, auf den Wegfall eines bei den letzten Wahlen knapp gehaltenen Restmandats, oder wie im Entlebuch auf den Einfluss des Wahlkreisverbunds mit Willisau. So legte die Mitte im Entlebuch zwar zu, verlor aber im grösseren Wahlkreis Willisau. Weil sich die SVP in beiden Wahlkreisen deutlich steigerte, ging der 2019 von der Mitte verteidigte vierte Sitz an die SVP, die nun wie die Mitte deren drei hält. (nus)

Tritt Thomas Meier auf der FDP-Liste an?

Bei der FDP geht es im Gegensatz zur Mitte nicht um Verteidigung, sondern um Angriff. Sie will den vor vier Jahren verlorenen zweiten Sitz «mit einer starken Liste zurückgewinnen», wie Präsidentin Jacqueline Theiler sagt. Den erneuten Wählerverlust vom Sonntag mit minus 1,7 Prozent deutet sie nicht als schlechtes Omen für den Herbst. «Die Nationalratswahlen sind nicht zwingend mit den kantonalen zu vergleichen. Bis im Herbst kann viel passieren», ist Theiler überzeugt.

Sicher ist: Wer auf der Nationalratsliste der FDP steht, entscheidet die Parteibasis am 8. Mai. Antreten wird der bisherige Peter Schilliger – und überlegen wird es sich auch Jacqueline Theiler, die am Sonntag mit dem zweitbesten Resultat auf der Liste der städtischen FDP neu in den Kantonsrat gewählt wurde. Ebenfalls ein Kandidat sein könnte der populäre Kantonsrat Thomas Meier aus Schenkon. Tritt er tatsächlich an, winkt die Rückeroberung des zweiten Nationalratssitzes – und der amtierende Peter Schilliger könnte sogar hinter den Versandunternehmer fallen.