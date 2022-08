Nach Einstieg der Post Zentralschweiz muss länger auf Zugang zum elektronischen Patientendossier warten Beim elektronischen Patientendossier hapert es. Im Kanton Luzern war für Herbst deshalb nur eine Minimallösung geplant. Nun hängt auch dieser Plan in der Luft.

Briefe aufgeben, Pakete abholen – und übers Internet ein elektronisches Patientendossier (EPD) eröffnen: Das soll bald möglich sein, verspricht die Post. Sie gab kürzlich bekannt, dass sie sich dafür die Mehrheit an der Axsana sichern will. Das ist eine von sieben Betriebsgesellschaften für das EPD. An der Axsana sind auch die Zentralschweizer Kantone und Spitäler der Region angeschlossen. Für die Koordination mit Kantonen und Leistungserbringern ist der Verein E-Health Zentralschweiz zuständig. Dessen Geschäftsführer Rolf Korner freut sich über den Einstieg des gelben Riesen: «Die Post verfügt über viel EPD-Know-how und die Kantone, welche die Post-Lösung im Einsatz haben, scheinen deutlich weiter zu sein, als die bisherigen Axsana-Kantone. Zudem ist es zu begrüssen, dass die Kräfte beim EPD konzentriert und so die Gesamtkosten reduziert werden.»

Patientendaten wie zum Beispiel Röntgenbilder sollten dereinst schweizweit digital in einer Akte verfügbar sein. Bis jetzt gibt es nur regionale Lösungen wie beim Luzerner Kantonsspital. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. August 2011)

Allerdings dürfte die Umstellung auf technischer Seite auch eine negative Seite haben. Bislang war bei der Axsana nämlich die Swisscom für die technische Umsetzung zuständig. Ein Wechsel der Infrastruktur hat laut Korner zwar keine direkten Folgen für die Spitäler und freiwillig angeschlossenen Hausärzte oder Apotheken. Aber es war geplant, auf Herbst 2022 der Bevölkerung den Zugang zum EPD durch eine Eröffnungsstelle des Kantons Luzern zu ermöglichen. Weil nun die Infrastruktur von der Swisscom zur Post wechselt, «wird das unseren Fahrplan tendenziell eher etwas nach hinten schieben».

Luzerner Kantonsspital zählt 137'000 registrierte Patienten

Das Luzerner Kantonsspital kümmert diese Verzögerung nicht. Es setzt seit September 2019 mit dem Klinikinformationssystem Lukis auf eine eigene Lösung, inklusive einer Schnittstelle zum künftigen EPD. Seit Oktober 2020 besteht das Patientenportal «Mein Luks», das mit Lukis verknüpft ist. Das Portal hat sich laut Beat Sonderegger, Leitender Arzt Infektiologie, bewährt, weil auch via App auf die Daten zugegriffen werden könne.

«Die Anwendung ist eine Erfolgsgeschichte mit mittlerweile über 137’000 registrierten Patientinnen und Patienten.»

Das Klinikinformationssystem musste sich in der Pandemie beweisen, wie Sonderegger erklärt. «Im System konnte die Information zur Betreuung schwer erkrankter Patientinnen und Patienten so aufgebaut werden, dass auch Fachpersonal ausserhalb des angestammten Bereichs zum Einsatz kommen konnte.» Resultate von Covid-19-Tests hätten rasch übermittelt werden können. Und als das Luzerner Kantonsspital Anfang 2021 das Impfzentrum in Betrieb nahm, hätten Patientinnen und Patienten Impftermine mit «Mein Luks» gebucht, verschoben oder storniert.

66-Millionen-Franken-Investition zahlt sich aus

Beim EPD sträuben sich die meisten Hausärzte noch, sich anzuschliessen. Anders sieht es bei Lukis aus. Hier sind laut Sonderegger 95 Prozent der Hausärzte aus der Region registriert. Sie wie auch Spezialistinnen und Spezialisten können, sofern der Patient dies erlaubt, über einen gesicherten Zugang Einblick in die Patientenakte nehmen. Auch die Patienten werden miteinbezogen.

Es scheint, als laufe das System jetzt rund. Das war am Anfang noch anders. Als das Luzerner Kantonsspital als erstes im deutschsprachigen Raum auf das 66 Millionen Franken teure System eines amerikanischen Herstellers setzte, wurden Kosten und Handhabung kritisiert. Seither wurde das System ständig verbessert.

Die Klinik St.Anna in Luzern und die Andreasklinik in Cham verfügen über keine eigene Lösung, wie die Hirslanden-Gruppe auf Anfrage mitteilt. Es sei auch keine in Planung. Beide Spitäler sind der Axsana angeschlossen, wie auch zehn weitere Hirslanden-Kliniken in anderen Kantonen.