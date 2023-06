Nach Rücktritten Neue Verwaltungsräte für die Badi Reiden Vier Männer führen neu die Badi Reiden. Sie kommen aus unterschiedlichen Branchen.

Josua Müller wird neuer Verwaltungsratspräsident. Bild: PD

Die Badi Reiden AG hat an der Generalversammlung am Freitag vier neue Verwaltungsräte gewählt, heisst es in einer Mitteilung. Gemeindepräsident Josua Müller wurde zum Verwaltungsratspräsidenten ernannt. Die weiteren Verwaltungsräte sind Peter Isenegger (Luzern), Walter Bosshard (Wikon) und Reto Knorpp (Langnau bei Reiden). Isenegger kommt aus der Gastrobranche und führt die Badi Baldegg. Bosshard hat eine Beratungsfirma. Und Knorpp ist Regionalleiter Kundendienst bei der Gehrig Group AG.

Mitte März hatte der gesamte Verwaltungsrat – bestehend aus Krystian Lasek, Vera Schwizer und Stephan Michel – mitgeteilt, dass er sich nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung stellt. Gründe waren unter anderem fehlende Wertschätzung und Sticheleien. (fmü)