Nach Unfall Luzerner Polizei auf dem Weg zur Unfallstelle: «Danke liebe Automobilisten für die super Rettungsgasse» Bei Unfällen auf der Autobahn kommt die Polizei auf der Autobahn oftmals nicht zu den Unfallstellen, weil keine Rettungsgassen gebildet werden. Wie es vorbildlich geht, zeigten kürzlich die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf der A2 zwischen Sursee und Knutwil.

Nach einem Unfall zählt jede Sekunde: Rettungs- und Einsatzkräfte müssen möglichst schnell vor Ort sein können – und sind darum auf freie Fahrt zu den Unfallstellen angewiesen. Bei Unfällen auf Autobahnen müssen die Verkehrsteilnehmenden eine Rettungsgasse bilden.

Beim einem Unfall am Mittwochabend, 30. August, hat die Bildung der Rettungsgasse auf A2 Richtung Norden zwischen Sursee und Rastplatz Knutwil vorbildlich geklappt, so Christian Bertschi, Chef Kommunikation und Prävention der Luzerner Polizei. Auf Facebook lobt die Polizei in einem auf der Fahrt zur Unfallstelle aufgenommenem Video die Verkehrsteilnehmenden: «Danke liebe Automobilisten für die super Rettungsgasse. Merci vielmals, Luzerner Polizei.» Für die Polizei sei es wichtig, schnell und ungehindert an den Einsatzort zu kommen.

Wie eine Rettungsgasse richtig gebildet wird, zeigt die Zuger Polizei in einer Video-Anleitung. (zim)