Nach VBL-Affäre Luzerner Regierungsrat überarbeitet Regeln für Verwaltungsräte Nach dem Rüffel durch den Kantonsrat hat die Luzerner Exekutive die Beteiligungsstrategie ergänzt. Neu sollen etwa Ausstandsregeln gelten und heikle Mandate müssen offengelegt werden.

Was eigentlich reine Formsache ist, wurde vor knapp einem Jahr äusserst kritisch beäugt: Das Parlament hat die Beteiligungsstrategie des Kantons Luzern im Oktober 2021 einstimmig zurückgewiesen und den Regierungsrat beauftragt, seine Pläne zu überarbeiten. Dem ist die Exekutive nun nachgekommen. Am Dienstag hat er die knapp 100 Seiten lange Beteiligungsstrategie publiziert. Die Strategie zeigt auf, an welchen Institutionen wie beispielsweise Spitälern oder Verkehrsbetrieben sich der Kanton wie beteiligt.

Rückblick: Zurückgewiesen wurde das Dossier aufgrund der Subventionsaffäre rund um die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Im ersten Entwurf ist die Regierung mit keinem Wort auf die Lehren aus dieser Sache eingegangen. Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) wirft den VBL vor, 16 Millionen Franken Subventionen zu Unrecht bezogen zu haben.

Regierung hat Empfehlungen aus Gutachten übernommen

Zur Aufarbeitung der Affäre hat die kantonsrätliche Aufsichts- und Kontrollkommission (AKK) ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Die darin enthaltenen Empfehlungen hat der Regierungsrat nun in die Beteiligungsstrategie aufgenommen. So will er beispielsweise die Offenlegungs- und Ausstandsregeln für Mitglieder der AKK im Rahmen der Revision des Kantonsratsgesetzes prüfen.

Hintergrund ist, dass Kantonsrätin Yvonne Hunkeler (Mitte, Grosswangen) in ihrer Zeit als VBL-Verwaltungsratspräsidentin von 2015 bis 2019 gleichzeitig die AKK präsidierte

Parlament berät Strategie im Oktober erneut

Neu sieht die Beteiligungsstrategie des Weiteren Mandatsverträge vor, die mit Mitgliedern von Leitungsgremien abgeschlossen werden. Darin sind beispielsweise Aufgaben, Informationspflichten, Offenlegungs- und Ausstandspflichten klar geregelt.

Der Kantonsrat wird voraussichtlich im Oktober erneut über die Strategie befinden. Diese wird in einem Rhythmus von vier Jahren aktualisiert und dem Parlament jeweils zur Genehmigung vorgelegt. (jon/sda)