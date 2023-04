Nachruf Der Journalist mit dem roten Schal: Walter Schnieper ist gestorben Der bekannte Journalist und ehemalige Mitarbeiter unserer Zeitung, Walter Schnieper, ist tot. Er verstarb am 14. April im Alter von 82 Jahren im Altersheim Viva Eichhof in Luzern – nur wenige Wochen nach dem Hinschied seiner Frau Doris.

Walter Schnieper mit legendärem roten Schal. Bild: Philipp Schmidli (Littau, 25. 11. 2008)

«Walti» oder auch «Schniepi» wurde er auf der Redaktion genannt. Er war der Mann mit dem legendären roten Schal, den auch in späteren Jahren noch immer die Aura des vormaligen Bundeshauskorrespondenten umgab. Denn von 1982 bis 1992 hatte er für die LNN in Bern gearbeitet – und war dabei keine graue Maus geblieben. So veranstaltete er legendär gewordene Magronenessen, zu welchen er selbstbewusst auch Bundesräte und Parlamentarier einlud.

In den Journalismus kam Walter Schnieper auf einem damals nicht unüblichen Weg: Der Arbeitersohn, aufgewachsen in Emmen, machte eine Lehre als Typograph. 1966 wechselte er in den vollamtlichen Journalismus, zunächst ein Jahr als Frühdienst-Redaktor und Allrounder beim «Tagblatt». Ab 1968 war er für die LNN tätig, nach der letzten Fusion ab 1995 für die «Neue Luzerner Zeitung».

2009 kochte Walter Schnieper für unsere Zeitung einen frischen Sommersalat mit Brot. Bild: Chris Iseli (Luzern, 9. 6. 2009)

Einer der Schnieper bestens kannte, war der kürzlich ebenfalls verstorbene Journalist Hans Graber. Über seinen ehemaligen Vorgesetzten und langjährigen Kollegen schrieb er einst: «Walti braucht Freiheit und die hat er durch überaus fleissiges Schaffen sowohl bei der LNN wie der Neuen LZ auch erhalten. Dann blüht er auf, hackt Artikel an Artikel runter, ist unglaublich polyvalent und produktiv. Zwar ist ihm in seiner langen Laufbahn einiges verleidet (völlig zu Recht übrigens), vor allem Polit- und anderes Gestürm. Belästigt man ihn damit, kann er fast eklig muffig werden. Bei vielem anderem aber beeindruckt (…) immer wieder die Neugier, die Frische, die Freude, mit der Walti ans Werk geht und dann einen schönen Text schreibt. Prägnant, persönlich, witzig.»

Prägnante Texte schrieb Walter Schnieper auch nach seiner Pensionierung von 2006 noch viele für unsere Zeitung. In seiner Spätphase widmete er sich vor allem kulinarischen Themen und mit besonderer Hingabe seiner Lieblingsmaterie schlechthin: dem öffentlichen Verkehr, den Eisenbahnen, den SBB. (cpm)