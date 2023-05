Nacht auf Dienstag Heftige Gewitter in der Schweiz: Am meisten Blitze gab es in Luzern Über 1800 Mal blitzte es in der Nacht auf Dienstag im Kanton Luzern. Auch in der restlichen Zentralschweiz wurden mehrere Blitz gemessen.

Quelle: PilatusToday/ Anita von Rotz

Am Montagabend und in der Nacht ging es in Luzern hoch zu und her: Gleich 1821 Mal hat es geblitzt. Damit belegt der Kanton Luzern den Spitzenplatz, wie «MeteoNews Schweiz» auf Twitter festhält.

Noch eine Bilanz der gestrigen Gewitter. Am meisten Entladungen gab es im Kanton #Luzern mit etwas über 1800 Blitzen. Die grösste Niederschlagsmenge wurde in #Courtelary mit knapp 50 mm aufgezeichnet. Auch heute gibt es weitere Gewitter, zum Radar -> https://t.co/PSSm2JQlMR (me) pic.twitter.com/YioVbi06LJ — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) May 23, 2023

Auch im Kanton Schwyz (290 Mal) und in Nid- und Obwalden (über 200 Mal) fielen gemäss der Tabelle diverse Blitze. In Uri blitzte es derweil nur einmal. (lga)