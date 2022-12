Naherholungsgebiete 25 Seeufer-Abschnitte im Kanton Luzern werden revitalisiert Teile der Seeufer von Sempachersee und Vierwaldstättersee sollen in den nächsten 20 Jahren revitalisiert werden. Abschnitte mit einer Länge von knapp sieben Kilometern haben Priorität.

Ein Seeufer-Abschnitt am Sempachersee, der relativ natürlich gehalten ist. Bild: Manuela Jans-Koch (24. November 2018)

Weniger als die Hälfte der Luzerner Seeufer sind in einem natürlichen oder naturnahen Zustand. Dementsprechend ist auch das Potenzial für Aufwertungen gross. Das ergibt eine kantonale Untersuchung im Rahmen der strategischen Planung der Revitalisierung von Seeufern.

Nun hat die Dienststelle Umwelt und Energie mithilfe einer Umfrage bei den Gemeinden mit Seeanstoss 25 Abschnitte mit einer Länge von 6,9 Kilometer ermittelt, die in den kommenden 20 Jahren für eine Revitalisierung Priorität haben sollen. Alle Abschnitte liegen entweder am Vierwaldstättersee oder am Sempachersee. Die Gesamtkosten der Wasserbauprojekte belaufen sich auf 15,5 Millionen Franken – dieser Betrag kann sich aber noch stark ändern. Der Bund wird mindestens einen Drittel der Kosten übernehmen. (jb)

Revitalisierungspläne am Sempachersee

Quelle: Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Revitalisierungspläne Vierwaldstättersee