Nationale Auszeichnung «Eigenbrötler» aus Wauwil ist der beste Bäcker im Land Die nationale Branchenauszeichnung «Bäckerkrone» geht an den «Eigenbrötler» Daniel Amrein. Er ist gemäss Jury «ein Freak und ein innovatives, authentisches Aushängeschild der Bäckerei-Confiserie-Branche».

Die mit 15'000 Franken dotierte Bäckerkrone» geht in diesem Jahr an Daniel Amrein aus Wauwil. Mit dem Preis zeichnet der Schweizerische Bäcker-Confiseurmeister-Verband (SBC) und der Schweizerische Hefeverband (SHV) herausragendes Denken und Handeln aus – «sei es im sozialen, wirtschaftlichen, fachlichen oder ökologischen Bereich».

Der Eigenbrötler Daniel Amrein in seiner Backstube in Wauwil. Bild: Boris Bürgisser (Wauwil, 14. Dezember 2018)

Der «Eigenbrötler», Daniel Amrein, führe einen unkonventionellen Bäckereibetrieb, wie es in einer SBC-Mitteilung vom Montagabend heisst. Vor über 20 Jahren habe er die Dorfbäckerei seines Vaters übernommen und das Konzept «komplett auf den Kopf gestellt». Der «Bäckerkrone»-Gewinner führe keinen Laden, sondern verkauft seine Brote und Backwaren direkt aus seinem Backhaus in Wauwil oder auf dem Markt in Luzern.

Der beste Bäcker 2022: Daniel Amrein aus Wauwil. Bild: ZVG

Seit der Jahrtausendwende produziert Daniel Amrein mit biologischen Zutaten aus der Region. Einige Brotsorten backt er in einem speziellen Holzofen, «der jedes Bäckerherz höherschlagen lässt». Mittlerweile würden auch Gourmet-Restaurants und Hotels in der ganzen Schweiz das Brot beim «Eigenbrötler» beziehen, wie es weiter heisst.

«Daniel Amrein ist – im positiven Sinn – ein Freak und ein innovatives, authentisches Aushängeschild der Bäckerei-Confiserie-Branche».

Sein Konzept und seine Passion überzeugten die «Bäckerkrone»-Jury.

Neben der eigenbrötler Backwerke GmbH gehörten die nachfolgenden zwei erfolgreichen Unternehmen zu den Finalisten für die «Bäckerkrone 2022»: Boulangerie-patisserie-confiserie P. Clément in Daillens (VD) und die Jovi’s glutenfreie Bäckerei in Bern.

So wurden die Gewinner erkoren Insgesamt standen 70 Bäckerei-Confiserie-Betriebe zur Auswahl – nominiert von Kundinnen und Kunden oder durch die betriebseigene Dossiereingabe. Die in die engere Wahl gekommenen Betriebe wurden durch eine Delegation der Jury – Vorsitzende Nicole Emmenegger (Geschäftsführerin SHV), Daniel Daepp (Geschäftsführer Klipfel Hefe AG), Mathias Roost (Geschäftsführer Hefe Schweiz AG), Silvan Hotz (SBC-Präsident) und Urs Wellauer (SBC-Direktor) und Irene Muralt (Inhaberin Bäckerei Muralt in Ostermundigen) – besucht und bewertet.

Die Auszeichnung wird vom SHV gestiftet und wurde am Montag bereits zum 10. Mal verliehen. Die Bäckerkrone steht für «Ideenreichtum, Professionalität, Begabung und ausserordentliches Engagement»