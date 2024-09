Nationale Wahlen Abtretende Nationalrätin wünscht sich mehr Unterstützung für Ukraine – und ärgerte die Fantastischen Vier Ida Glanzmann beendet ihre lange Politikkarriere. Als ihren grössten Erfolg bezeichnet die Sicherheitspolitikerin das Volks-Ja zu den Kampfjets. Das Ansehen der Schweiz habe durch den Ukrainekrieg gelitten.

Bei ihrer Wählerschaft ist Ida Glanzmann beliebt: So holte sie etwa bei den Nationalen Wahlen 2019 für die CVP, die heutige Mitte-Partei, am meisten Stimmen. Die Altishoferin stand zwar weniger im Rampenlicht als andere Politikerinnen und Politiker und hat zudem nicht allzu viele Vorstösse verfasst.

Ida Glanzmann in ihrem Garten in Altishofen. Sie tritt nach der Septembersession als Nationalrätin zurück. Bild: Eveline Beerkircher (29. 8. 2023)

Ihr Einfluss in der Partei ist dennoch gross, unter anderem wegen ihrer Führungsfunktionen: Glanzmann amtete von 1997 bis 2004 als Vizepräsidentin der CVP Kanton Luzern, war 2001 acht Jahre lang Präsidentin der CVP Frauen Schweiz und ab dem gleichen Jahr während zwei Jahrzehnten Mitglied des Präsidiums der CVP Schweiz. Von 2008 bis 2021 amtete sie als Vizepräsidentin. Seit zwei Jahren ist sie zudem Präsidentin der Mitte 60+ Schweiz.

Dabei hatte Ida Glanzmann lange nichts am Hut mit Politik – auch wenn sie ihr in die Wiege gelegt wurde. Ihr Vater war 36 Jahre lang Gemeindepräsident von Ebersecken, ihr Ururgrossvater, der Entlebucher Josef Zemp, der erste katholisch-konservative Bundesrat. Ihr Vater war wegen der Politik allerdings oft abwesend. Das prägte die Tochter. «Ich habe mir gesagt, dass ich nie einen Politiker als Mann will.»

Es packte sie dann doch. Auslöser war die Abstimmung zum EWR 1993. Als sie im Dorf als Befürworterin an einem Podium teilgenommen hatte, fragte sie der Amtsparteipräsident an, ob sie nicht in die CVP eintreten wolle. Zwei Jahre später schaffte sie die Wahl in den Grossen Rat, den heutigen Kantonsrat, dem sie elf Jahre angehörte.

Ida Glanzmann im Luzerner Grossen Rat im Jahr 2000. Bild: Peter Appius

Ihre guten Wahlresultate begründet sie mit dem breiten Netzwerk, dass sie sich in den vielen Jahren aufgebaut habe. «Man kann nicht erst vor den Wahlen an Veranstaltungen gehen. Und dort muss man auch mal zum Apéro bleiben und mit den Leuten in Kontakt treten.» Das Geben und Nehmen würden die Menschen schätzen. Sie habe deshalb nicht gezögert, als man sie als OK-Präsidentin für die Seilzieh-WM anfragte, die kürzlich in Sursee stattfand. «Ich wollte der Region etwas zurückgeben.»

Glanzmann wird zur Sicherheitspolitikerin

Über die Kantonsgrenzen hinaus ist Glanzmann als Sicherheitspolitikerin bekannt. Als grössten Erfolg bezeichnet sie denn auch das knappe Volks-Ja zu den neuen Kampfjets vor drei Jahren. Das Thema Sicherheit begleitete sie im Nationalrat von Anfang an: In ihrem allerersten Vorstoss forderte sie ein Verbot von Streumunition. «Das Parlament hat mein Anliegen gutgeheissen», freut sie sich noch heute.

Dabei hatte die gelernte Krankenschwester, die später die Handelsschule und mehrere Weiterbildungen absolvierte, mit Sicherheitspolitik nichts am Hut, als sie 2006 für den Hohenrainer Josef Leu in den Nationalrat nachrückte. Glanzmann «erbte» auch dessen Sitz in der Sicherheitspolitischen Kommission. «In der ersten Sitzung habe ich nur Abkürzungen aufgeschrieben und zuhause nachgeschaut, was sie bedeuten», sagt sie und lacht. Es habe ihr aber Spass gemacht, sie habe viel Neues gelernt. Mittlerweile gilt Glanzmann als Sicherheitsexpertin.

Die damalige Bundesrätin Doris Leuthard und Ida Glanzmann anlässlich eines Podiumgesprächs im Jahr 2007. Bild: Eveline Bachmann (Altishofen, 7. 3. 2007)

Auch Parteikollegin Viola Amherd, neben der Glanzmann in der grossen Kammer sieben Jahre lang sass, habe bei ihrer Wahl in den Bundesrat wenig Vorwissen über die Armee gehabt. Das könne auch ein Vorteil sein: «So kann man unbelastet an etwas herangehen.» Missgunst habe sie schon erlebt. «Es gab Männer, die einem den Tarif durchgeben wollten, wie man es machen soll.» Etwa, dass die Schweiz den falschen Kampfjet gekauft habe. Glanzmann ist eine überzeugte Befürworterin des amerikanischen F-35. Kritik werde es immer geben, egal welchen Flieger man wähle, das sei bereits beim FA-18 vor 30 Jahren so gewesen.

Waffen an die Ukraine weiterliefern

Dass das Parlament mit dem Ausbruch des Ukrainekriegs rasch entschieden hat, das Armeebudget auf ein Prozent des Bruttoinlandprodukts zu erhöhen, findet Glanzmann richtig. «Aktuell können wir nicht alle Soldaten adäquat ausrüsten.»

Zum Ukrainekrieg sagt Glanzmann: «Ich begreife nicht, warum man einem Land, das angegriffen wird, nicht Hilfeleistung geben kann. Ich würde es sehr begrüssen, wenn die Schweiz offensiver agieren würde. Wir sollten anderen Ländern erlauben, Schweizer Waffen an die Ukraine weiterzuliefern.» Das habe nichts mit Neutralität zu tun, sondern mit dem Kriegsmaterialgesetz, welches das Parlament vor drei Jahren verschärft hat. «Ich war dagegen, weil wir uns damit unnötig Fesseln anlegen. Das hat uns nun leider eingeholt.» Glanzmann unterstützt die Weitergabe von 25 stillgelegten Leopard 2-Panzern der Schweizer Armee an Deutschland. Der Nationalrat hat das Geschäft im Juni gutgeheissen. In der Herbstsession beugt sich der Ständerat darüber.

Das Ansehen der Schweiz habe durch den Krieg in der Ukraine gelitten, findet die langjährige Nationalrätin. Das zeige sich bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Dort vertrat Glanzmann die Schweiz zwischen 2011 und 2015 und wiederum seit 2020. «In meinen ersten Amtsjahren wurde unser Land wohlwollend behandelt. Jetzt müssen wir uns entschuldigen und erklären, warum sich die Schweiz in diesem Krieg so defensiv verhält.»

Mit Coversong ärgert Glanzmann Fanta 4

Mit der Herbstsession, die noch bis Ende September dauert, beendet Glanzmann ihre Politikkarriere. Was wird sie an den 17 Jahren in Bundesbern kaum vermissen? «Man ist oft eine Einzelkämpferin», sagt sie nachdenklich. «Die meisten versuchen, für sich möglichst viel herauszuholen. Dadurch hören sie oft gar nicht richtig zu. Als Team würde man mehr gewinnen.»

Die Sicherheitspolitik wird sie auch künftig begleiten. Glanzmann, die Ende September 65 wird, nimmt Einsitz in zwei ausserparlamentarischen Kommissionen; jene für Rüstung und jene für Krisenkommunikation im Bevölkerungsschutz. Daneben freut sich die Mutter von drei erwachsenen Kindern, mit ihrem Mann Walter wieder mehr reisen zu können sowie auf mehr Zeit für die fünf Grosskinder.

Und dann war da noch die Sache mit den Fantastischen Vier. Glanzmann lacht laut auf, der Schalk glänzt in ihren Augen. «Das war ein Riesentheater!» Grund: Für den Wahlkampf 2007 hatte eine Coverband in ihrem Auftrag den Song «Das ist d’Ida» aufgenommen, der auf dem Hit «Die da» basierte. Das fanden die deutschen Rap-Pioniere allerdings mässig lustig. Da Glanzmann keine Erlaubnis eingeholt hatte, erhielt sie bald einen Anruf der Fanta-4-Plattenfirma. Sie müsse den Song sofort von der Homepage nehmen. Die Story machte in den Medien die Runde. «Das Lied lief im Radio rauf und runter. Bessere Werbung hätte ich nicht haben können.»