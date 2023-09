Nationalratswahlen SVP Top, GLP Flop – so reagieren die Parteien auf die exklusive Wahlumfrage aus Luzern Eine Umfrage gibt Aufschluss darüber, wie die Parteien bei den Wahlen im Herbst abschneiden könnten. Manche lassen sich davon nicht beirren, andere geben jetzt erst recht Gas.

Die SVP ist die grosse Gewinnerin, Mitte und FDP schwächeln, die SP holt auf, die Grünen büssen die meisten Stimmen ein und die GLP bildet das Schlusslicht. Dieses Bild zeichnet eine exklusive Wahlumfrage, die zwischen dem 6. und 16. September untersuchte, wie die Luzernerinnen und Luzerner bei den Nationalratswahlen derzeit wählen würden.

Noch ist nichts verloren – aber auch noch nichts gewonnen. Die heisse Phase des Wahlkampfs wird erst jetzt so richtig eingeläutet. Das Ziel aller Parteien: mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren.

Zu siegessicher zeigt sich Angela Lüthold, Chefin der kantonalen SVP, darum nicht. Über das Umfrageergebnis habe sie sich zwar gefreut, trotzdem müsse ihre Partei in den letzten Wochen «alles geben». Lüthold spricht die von der SVP kürzlich geäusserte Kritik an, wonach die Umfrageergebnisse vor Wahlen jeweils nicht akkurat seien. Auch sie will sich auf die Ergebnisse nicht blindlings verlassen. Im Detail analysiert habe sie die Umfragen und die tatsächlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre zwar nicht, aber: «Oft ist es nicht so aufgegangen, wie wir uns das gewünscht haben.» Aller Zurückhaltung zum Trotz ist Lüthold überzeugt, dass ihre Partei am 22. Oktober den dritten Sitz holen kann.

Dritter Mitte-Sitz «alles andere als geschenkt»

An einen Wahlerfolg glaubt weiterhin auch die FDP. Das, obwohl sie gemäss Umfrage analog zum nationalen Trend einen schweren Stand hat. «Davon lassen wir uns nicht beirren», sagt Parteipräsidentin Jacqueline Theiler und verweist sowohl auf das «grosse Mobilisierungspotenzial, das seine Wirkung in den kommenden Wochen entfalten wird», als auch auf die mögliche Fehlerquote solcher Erhebungen. Bei der hiesigen Umfrage liegt die maximale Standardabweichung bei 3,1 Prozent. Gleichzeitig räumt Theiler ein: «Wir wissen, dass es noch einen grossen Sprung braucht, um den zweiten Sitz zurückzugewinnen. Mit unserer starken Hauptliste, den vielen Zusatzlisten und der Listenverbindung mit der Mitte ist das aber möglich.»

«Vorsichtig» zur Kenntnis nimmt auch Mitte-Präsident Christian Ineichen die Wahlergebnisse. Grund zur Sorge ist das Resultat für ihn darum nicht. «Es zeigt aber, was wir parteiintern von Anfang an gesagt haben: dass der dritte Sitz auch diesmal alles andere als geschenkt ist. Wir müssen ihn hart erkämpfen.» Die SVP bezeichnet er als «ernst zu nehmende Konkurrenz». Mit einem Zuwachs der Volkspartei hat Ineichen schon gerechnet, ob dieser tatsächlich so gross sein wird, bezweifelt er.

Das Rezept der Mitte, um ihren dritten Sitz zu verteidigen – oder wie Ineichen sagt, die «Herkulesaufgabe zu bewältigen»: die vielen Nebenlisten. Die ehemalige CVP tritt mit 99 Kandidierenden auf elf Listen an, bei den Wahlen 2019 hatte sie sechs Zusatzlisten. «Diese haben damals 20 Prozent aller Parteistimmen ausgemacht und uns den dritten Sitz gebracht.»

Kritik an zunehmender Polarisierung

Wenig verheissungsvoll sind die Umfrageresultate für die Grünen und die GLP – obwohl sie als Wahlergebnisse für beide der zweitbeste Wert in deren Geschichte wären. Doch so, wie die Luzernerinnen und Luzernern aktuell wählen würden, machten die Parteien im Vergleich zu 2019 rückwärts. Überraschend kommt das Ergebnis für beide nicht, es deckt sich mit dem nationalen Trend.

Hannes Koch, Co-Präsident der Grünen, ist dennoch guten Mutes, dass Michael Töngi seine Arbeit in der grossen Kammer noch für eine weitere Legislatur machen darf. «Die Klimakrise bleibt die grösste Herausforderung für eine zukunftsfähige Schweiz. Sie ist denn auch die Nummer eins auf dem Sorgenbarometer.»

Als «kein Spaziergang» wiederum bezeichnet Riccarda Schaller die Mission der GLP, ihren Sitz zu verteidigen. In diesem Zusammenhang kritisiert die Co-Parteichefin denn auch die zunehmende Polarisierung. «Gerade jetzt wäre es wichtig, dass Parteien gestärkt werden, die mehrheitsfähige Lösungen zustande bringen.» Dass die SVP einen Sitz dazugewinnt, sei aber realistisch. Doch auf wessen Kosten, ist für Schaller noch lange nicht entschieden. «Das hängt nun von den Mobilisierungsfähigkeiten der Parteien ab.»

Mit bezahlbaren Mieten und Prämien zum Erfolg?

Ihre Wählerschaft erst recht mobilisieren will nun auch die SP. «Die Umfrage hat bestätigt, was auf dem Spiel steht», sagt Parteipräsident David Roth. Gemäss den aktuellen Ergebnissen vermag die SP ihren Wähleranteil zu einem Topwert zu steigern. Das bisher beste Resultat in den vergangenen Jahren erzielte die Partei 2015 mit 13,6 Prozent.

Für Roth besonders erfreulich: Der Abstand zwischen FDP und SP wird kleiner. Das zeige, wie stark sich der Kanton verändert habe und wie verankert die SP mittlerweile in der Luzerner Bevölkerung sei. «Schon 2019 sind wir nur haarscharf an einem zweiten Sitz vorbeigerasselt», sagt Roth und ist überzeugt: «Bezahlbare Mieten und Krankenkassenprämien sind dringende Anliegen. Es könnte gut sein, dass es uns diesmal gelingt.» Abhängig sei dies nicht nur von der Mobilisierungsstrategie der SP und dem Erfolg der einzelnen Kandidierenden. «Es gehört auch immer eine Portion Glück dazu.»