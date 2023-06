Nebikon André Müller gibt Rücktritt aus Gemeinderat bekannt Der Gemeinderat wird per Ende Jahr sein Amt abgeben. Er gibt berufliche Gründe an.

André Müller Bild: PD

André Müller (FDP) hat per 31. Dezember 2023 seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat Nebikon bekannt gegeben. Wie seine Partei am Mittwoch mitteilt, hat sich Müller aus beruflichen Gründen zu diesem Schritt entschieden. Er nimmt per 1. Januar 2024 bei seinem langjährigen Arbeitgeber, der Krankenkasse Luzerner Hinterland, eine neue Herausforderung als Geschäftsführer an und «möchte sich in Zukunft voll und ganz auf seine neue Aufgabe konzentrieren», heisst es in der Mitteilung.

André Müller wurde am 20. Mai 2019 in den Gemeinderat Nebikon gewählt und hatte während der gesamten Amtszeit das Ressort Finanzen unter sich. (fmü)