Umweltschutzverband Patricia Burri wird neue Chefin von Pro Natura Luzern Die Wildtierbiologin Patricia Burri aus Schüpfheim wird neue Geschäftsführerin von Pro Natura. Sie löst Katja Dürst ab.

Patricia Burri tritt ihre Stelle am 1. Oktober an. Bild: PD

Die neue Geschäftsführerin von Pro Natura Luzern heisst Patricia Burri. Wie die Umweltschutzorganisation auf ihrer Website mitteilt, wohnt Burri in Schüpfheim, hat eine betriebswirtschaftliche Grundausbildung sowie einen Masterabschluss in Wildtierbiologie. Zuletzt arbeitete sie beim Bundesamt für Umwelt im Direktionsstab. Ihre neue Stelle tritt Burri per 1. Oktober an.

Bereits seit längerem war klar, dass Katja Dürst die Geschäftsführung von Pro Natura nach drei Jahren abgeben wird. Die 44-Jährige ist seit dem 1. September Leiterin der Dienstabteilung Umweltschutz der Stadt Luzern. (jh)