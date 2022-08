Neues Angebot Hilfe für Eltern, die ein Burn-out erleiden: Surseer Verein steht vor Bewilligung Nach einer ersten Absage hat der Non-Profit-Verein «Hauszeit mit Herz» nun ein Haus gefunden, um gestressten Mamis und Papis eine vorübergehende Bleibe zu geben. Im Herbst ist die Eröffnung geplant.

In der Erziehung ihrer Kinder stossen vermutlich alle Eltern mal an ihre Grenzen. Auch eine postnatale Depression oder Beziehungsprobleme können Mamis und Papis an den Anschlag bringen.

Mitglieder des Non-Profit-Vereins «Hauszeit mit Herz». Bild: PD

In Sursee wird nun ein Angebot geschaffen, um Eltern vor einem Burn-out zu bewahren. Wie der Name bereits vermuten lässt, möchte der Non-Profit-Verein «Hauszeit mit Herz» gestressten Eltern eine Auszeit und eine vorübergehende Bleibe bieten.

Dank Spenden: Finanzierung vorerst gesichert

Das Projekt steht nun vor der Umsetzung, wie es auf Anfrage heisst. Das vor gut einem Jahr durchgeführte Crowdfunding verlief gut, die Finanzierungsschwelle von 40'000 Franken wurde um über 5000 Franken übertroffen. Dank weiterer Unterstützung und Spenden von Stiftungen habe man das nötige Startkapital erreichen können, sagt Sévérine Bächtold Sidler. Für ein langjähriges Bestehen sei man jedoch auf weitere Unterstützung angewiesen, so die Initiantin.

Mittlerweile habe der Verein auch ein Haus in der Surseer Altstadt gefunden. Platz bietet dieses für fünf Personen. Bei der Unterkunft nahe des Bahnhofs, die man ursprünglich beziehen wollte, sei keine Einigung mit dem Vermieter zu Stande gekommen, so Bächtold.

Beim Objekt in der Altstadt müssten nun noch Massnahmen zum Brandschutz umgesetzt werden. «Wir warten noch auf die entsprechende Bewilligung», sagt Bächtold. Diese sollte voraussichtlich Ende August erteilt werden.

Bis zu 260 Übernachtungen werden angestrebt

Dann geht es Schlag auf Schlag: Die Eröffnung ist für Ende Oktober oder Anfang November geplant. Dann dürften auch gleich die ersten Eltern eine Auszeit nehmen. Denn, so Bächtold:

«Wir erhalten bereits jetzt immer wieder Anfragen von Personen, die unser Angebot in Anspruch nehmen wollen.»

Im ersten Betriebsjahr würden 146 Übernachtungen angestrebt, im dritten sollen es etwa 260 sein. Die Preise für den Aufenthalt sind in verschiedene Tarifstufen eingeteilt und hängen vom Einkommen der Besuchenden ab. «Grundsätzlich sollen alle Personen die Möglichkeit haben, unser Angebot zu nutzen», sagt Bächtold. Individuelle Lösungen seien möglich. Ein solch niederschwelliger Zugang sei wichtig, um möglichst schnell helfen zu können.

Für die Betreuung vor Ort sollen rund 30 Ehrenamtliche sorgen, von Pflegefachfrauen über Finanzberater bis hin zur Stillberaterin. Ausserdem ist eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie dem Schweizerischen Roten Kreuz, der Luzerner Quartierhilfe Zeitgut oder seniorsatwork.ch vorgesehen.