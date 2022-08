Fussball Neuzugang beim FCL: Stürmer Thibault Klidjé kommt nach Luzern Der 21-jährige togolesische Nationalspieler wechselt von der ersten Mannschaft von Girondins de Bordeaux zum FC Luzern.

Wie der FC Luzern am Mittwochmorgen in einer Medienmitteilung schreibt, unterschieb der Stürmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Thibault Klidjé befinde sich bereits in Luzern, werde aber aufgrund einer Verletzung in den nächsten Wochen noch mit dem physischen Wiederaufbau beschäftigt sein. In der Vorbereitung auf diese Saison erlitt er eine Syndesmoseband-Verletzung.

«Thibault Klidjé ist ein Spieler, den wir lange und intensiv beobachtet haben», lässt sich Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. «Er ist ein talentierter junger Stürmer, bei welchem wir grosses Potenzial für die Zukunft sehen. Wir werden Thibault zunächst die nötige Zeit geben, sich vollständig von seiner Verletzung zu erholen, um ihn dann baldmöglichst in die 1. Mannschaft integrieren zu können.»

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, wird Klidjé die Rückennummer 17 tragen. (sig)