Nottwil Dank Polizeihunden nach Diebstählen aus parkierten Autos zwei Personen festgenommen Zwei Männern wird vorgeworfen, in Nottwil mehrere parkierte, unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände daraus entwendet zu haben. Spürnasen der Luzerner Polizei kamen den beiden auf die Schliche.

Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde ihr am Montag kurz nach 3 Uhr gemeldet, dass sich zwei Männer in einem parkierten und unverschlossenen Fahrzeug aufgehalten haben.

Dank Ivo konnten die beiden Männer festgenommen werden. Bild: Luzerner Polizei

Im Anschluss startete die Luzerner Polizei die Fahndung nach den beiden unbekannten Männern, wobei Polizeihund Ivo eine Fährte aufnehmen konnte. Nach über zwei Kilometern konnten die beiden Männer – ein 40-jähriger Tunesier und ein 27-jähriger Algerier – festgenommen werden. Im Rahmen der Nachsuche wurde dank Polizeihund Dodge mutmassliches Deliktsgut gefunden. (sig)