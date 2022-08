Nottwil Kanton Luzern bekommt eigenes Gaming-Festival Am 3. und 4. September findet am Sempachersee das «Gaming Hotel» statt. Es ist der erste Event dieser Art in der Zentralschweiz.

Das Logo des «Gaming Hotels». Bild: PD

Die Zurich Game Show, die Fantasy Basel, das HeroFest in Bern – Videospiel-Festivals sind in der Schweiz weit verbreitet. In der Zentralschweiz fehlt aber bisher ein solcher Event. Das Hotel & Conference Center Sempachersee in Nottwil will dieses Manko nun korrigieren. Mit dem Event namens «Gaming Hotel», welches am 3. und 4. September stattfindet, sollen Gamingbegeisterte zwei Tage in die Welt der Videospiele eintauchen können.

Dazu gehören Workshops, Turniere, Gamestationen und eine Virtual-Reality-Zone sowie weitere Aktivitäten, die in den über 40 Räumen des Hotels verteilt werden. Dazu hat man allerlei Partner rekrutiert, die in der Schweizer Gaming-Szene bereits wohlbekannt sind. So wird das Luzerner Spielmuseum Gameorama einige Brettspiele zur Verfügung stellen, während die Basler Manabar einige Turniere plant. Aber auch die Schweizer Community SwissGaming oder das Videospielmagazin «Gameswelt» sind unter anderen mit dabei. Videospiel-inspirierte Speisen und Getränke sollen das Erlebnis ergänzen. Wer nichts verpassen will, kann gleich ein All-inclusive-Paket mit Übernachtung buchen.

Gemäss Nyuscha Fratton, Verantwortliche für Marketing und Kommunikation beim Hotel Sempachersee, sei die Idee des Gaming Hotels entstanden, weil das Hotel nach einer Möglichkeit suchte, das Hotel während eines Wochenendes voll auszulasten und dessen Bekanntheit zu stärken. Bis zu 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Platz.

Anlass soll jährlich stattfinden

Doch eignet sich das «Gaming Hotel» nur für eingefleischte Nerds? Nein, sagt Fratton: «Wir hoffen, dass wir ein gemischtes Publikum ansprechen können. Wir möchten vor allem auch Familien die Möglichkeit geben, auf eine lockere und spielerische Art und Weise sich mit dem Medium Virtual Reality und Games auseinanderzusetzen.»

Das erste «Gaming Hotel» soll auch nicht das letzte sein – der Anlass soll jährlich wiederkehren. Damit könne die Community noch weiter gestärkt werden, so Fratton. Der Eintritt inklusive Welcome-Drink wird pro Person 10 Franken kosten, Familientickets für bis zu fünf Personen sind für 30 Franken zu haben – ebenfalls mit Drink. Für die vollen zwei Tage mit Übernachtung und Mahlzeiten kostet das Ticket 235 Franken. Das komplette Programm wird am 22. August veröffentlicht.