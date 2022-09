Nottwil Krienser Rollstuhlsportlerin Manuela Schär wird für ihre Leistungen geehrt Zum 29. Mal ehrt die Schweizer Paraplegiker-Stiftung (SPS) zwei Persönlichkeiten, die in ihrem Leben Grossartiges geleistet haben. Die Jury kürt die erfolgreiche Rollstuhlathletin Manuela Schär zur «Querschnittgelähmten des Jahres 2022».

Die Krienser Rollstuhlsportlerin Manuela Schär wird am Montag, 5. September, dem internationalen Tag der Querschnittlähmung, von der Schweizer Paraplegiker-Stiftung für ihre Leistungen geehrt. Mit ihren Erfolgen an den Paralympics 2021 in Tokio – Olympia-Gold über 800 m und Olympia-Silber über 5000 m – hat «die Ausnahmeathletin aus Kriens ihre grossartige sportliche Karriere mit weiteren Höhepunkten gekürt», lautet die Begründung der fünfköpfigen Jury. Sie habe eine wichtige Vorbildfunktion für viele Schweizer Rollstuhlathletinnen und -athleten und beeindrucke als starke Persönlichkeit.

Manuela Schär Bild: PD

In diesem Jahr vergibt die Schweizer Paraplegiker-Stiftung ausserdem einen Anerkennungspreis für das Lebenswerk und die Vorbildfunktion für andere Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer. Dieser Preis geht an die Westschweizer Alpinismus-Pionierin Nicole Niquille. (fmü)