Nottwil Volksfest am 12. Juni 2023 wegen Tour de Suisse

Die Gemeinde Nottwil ist Etappenzielort der Tour de Suisse 2023 und plant daher nächstes Jahr am 12. Juni ein Volksfest. Gemäss Mitteilung hat das OK seine Arbeit bereits aufgenommen. Die Bevölkerung, die Schulen und die lokale Wirtschaft sollen in den Anlass mit eingebunden werden. Dabei stehen sportliche und gesellschaftliche Aktivitäten für die Bevölkerung zur Diskussion.