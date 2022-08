Nottwil/Oberkirch Mehrere Einbruchdiebstähle in Garagen und Fahrzeuge – die Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Montag wurden in Nottwil und Oberkirch von unbekannten Tätern mehrere Einbruchdiebstähle begangen. Sie drangen in Garagen ein und brachen Fahrzeuge auf. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht auf den 1. August wurden zwischen 23.30 Uhr und 9.00 Uhr mehrere Einbrüche begangen. Wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt, fanden die Einbrüche in den Gemeinden Nottwil (Bühlstrasse, Sagiweg, Am Dorfbach, Hübelirain) und Oberkirch (Bahnstrasse, Burgstrasse) statt.

Die unbekannten Täter brachen in mehrere Tiefgaragen ein, wo sie Fahrzeuge aufbrachen – meist durch das Einschlagen einer Fensterscheibe. Bei der Luzerner Polizei gingen bislang über zehn Meldungen ein.

Polizei ist auf Zeugensuche

In einem dieser Einbrüche wurden gemäss Polizeiangaben drei Vermessungsgeräte im Wert von mehreren zehntausend Franken entwendet, bei einem weiteren Einbruch unter anderem ein E-Bike. Detailliertere Angaben zum Diebesgut und zum Sachschaden könnten zurzeit noch nicht gemacht werden.



Die Luzerner Polizei sucht nun Zeugen, die in dieser Nacht in den genannten Gebieten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.