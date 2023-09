National- und Ständeratswahlen Nutzen Sie die rekordhohe Auswahl! 596 Personen wollen aus der Zentralschweiz in den Nationalrat, 28 ins den Ständerat. Nehmen auch Sie an den Wahlen teil. Lukas Nussbaumer Drucken Teilen

Der Andrang auf die 19 Zentralschweizer Sitze im Nationalrat und auf die 10 Ständeratsmandate ist so gross wie nie: 596 Personen, darunter 13 Bisherige, wollen in die grosse Kammer, 28 Kandidierende interessieren sich für einen Platz im Stöckli, darunter mit einer Ausnahme alle aktuellen Amtsträgerinnen und Amtsträger. Die total 624 Anwärterinnen und Anwärter auf einen Job in Bundesbern entsprechen gegenüber den letzten Wahlen einer Zunahme von 178 Personen. Im Vergleich zu 2015 hat sich das Feld der Kandidierenden mehr als verdoppelt.

Der rekordhohe Andrang hat nicht nur mit dem grossen Interesse an einem politischen Amt auf eidgenössischer Stufe zu tun, sondern geht auch auf eine Gesetzesänderung zurück. Seit 2019 können arrivierte Parteien so viele Listen einreichen, wie sie wollen. Zuvor galt die Befreiung vom Unterschreiben des Wahlvorschlags nur für eine Wahlliste pro Kanton.

Die einen reden angesichts ­dieser starken Zunahme von «Listenflut» und «Kandidierendenschwemme». Die Wählenden würden damit schlicht überfordert, was kontraproduktiv sei und sich auf die Wahlbeteiligung eher negativ als positiv auswirke. Im gleichen Atemzug verfluchen sie die vielen Listenverbindungen und möchten sie am liebsten verbieten.

Die anderen bezeichnen die riesigen Auswahlmöglichkeiten als Gewinn. Durch die nie da gewesene Breite an Kandidierenden würden alle Wählerinnen und Wähler Politikerinnen und Politiker finden, die ihre politische Ausrichtung treffen oder ihr zumindest sehr nahe kommen. Für sie sind Listenverbindungen ein willkommenes wahltaktisches Instrument, das ihrer bevorzugten Partei und damit ihrer Überzeugung einen zusätzlichen Sitz bescheren oder ein umstrittenes Mandat retten kann.

Wer recht hat, zeigt sich am Abend des 22. Oktober beim Blick auf die Wahlbeteiligung. Vor vier Jahren jedenfalls waren die Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer etwa gleich fleissig wie 2015. Der langfristige Trend zeigt allerdings leider nach unten, auch landesweit betrachtet.

Dieser Entwicklung möchten wir entgegenwirken – unter anderem mit dieser Beilage. Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, bilden wir alle Kandidierenden ab. Sie können sich aber auch ein Bild machen von der Ausgangslage in allen sechs Zentralschweizer Kantonen, und Sie erfahren von Politexperten, welche Szenarien am Wahlsonntag am wahrscheinlichsten sind.

Informieren Sie sich aber nicht nur auf Papier oder im Internet, sondern suchen Sie auch den direkten Kontakt mit den Kandidierenden in Ihrem Kanton. Besuchen Sie Wahlveranstaltungen und Podien, sprechen Sie die Anwärterinnen und Anwärter auf ein Mandat im National- und im Ständerat auf die Herausforderungen in der nächsten Legislatur an. Hören Sie sich an, wie Bisherige und neu Kandidierende gegen stetig steigende Krankenkassenprämien kämpfen wollen oder wie sie die Energiewende möglichst schnell schaffen möchten.

Sorgen Sie mit Ihrem Wahl­zettel dafür, dass Ihre politische Überzeugung in den eidgenössischen Räten eine Stimme erhält. Machen Sie von Ihrem demokratischen Recht Gebrauch und nutzen Sie die rekordhohe Auswahl an Kandidierenden.

Die Zukunft der Schweiz hängt auch von Ihnen ab!