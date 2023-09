Oberkirch Arbeiter findet lebendige Schildkröte im Güsel – wie sie dort hin kam, ist ein Rätsel Unfassbar: Eine lebendige Schildkröte ist in Oberkirch entsorgt worden. Der Vorfall gibt Rätsel auf. Aber es gibt ein Happy End.

In Oberkirch bei Sursee ist eine lebendige Schildkröte in einem öffentlichen Abfalleimer beim Sportplatz entsorgt worden. Publik wurde dieser Vorfall, als das Tierheim an der Ron des Luzerner Tierschutzes am Donnerstag ein Bild der Schildkröte neben einem Abfallsack auf seiner Facebook-Seite gepostet hat. «Diese Straftat soll nicht einfach archiviert werden und wir hoffen, dass der Fall mit Eurer Hilfe aufgeklärt werden kann», steht in dem Beitrag.

«Das ist grauenhaft. Wer tut so etwas Unmenschliches?», so die Tierheim-Betriebsleiterin Petra Roos auf Anfrage dieser Zeitung. Das Tier sei von einem Mitarbeiter der Gemeinde Oberkirch lebendig im Abfallkübel gefunden und danach im Tierheim abgegeben worden. «Die Schildkröte hatte ein Riesenglück», sagt Roos. Es sei reiner Zufall gewesen, dass der Mann das Tier überhaupt entdeckte: «Ihm ist bei der Arbeit der Abfallsack heruntergefallen. Zum Vorschein kam dann die Schildkröte.»

Nachdem das Tier bei ihr war, suchte die Betriebsleiterin nach Hinweisen. Dank ihrem bebilderten Facebook-Aufruf konnte der Besitzer der griechischen Landschildkröte innerhalb eines Tages ausfindig gemacht werden: «Eine Bekannte machte mich auf den Tierheim-Post aufmerksam. Ich konnte unseren ‹Muschu› am Freitag im Tierheim an der Ron abholen», so der glückliche Besitzer Markus Hediger, der vorher seine Schildkröte eine Woche lang suchte.

«Muschu» hat es gut verkraftet

«Ich bin super froh, dass er wieder bei uns ist, aber kann mir nicht erklären, wie das passiert ist und wer so etwas macht», so Hediger weiter. Er wohnt im Matthof in einem Mehrfamilienhaus-Quartier. Seine beiden Schildkröten, «Muschu» und «Littlefoot», sind weitum bekannt und öffentlich zugänglich innerhalb des Quartiers. «Es kommen oft Kinder vorbei und haben Freude an den Schildkröten.» Vor einer Woche sei das Dach des Geheges jedoch offen gestanden, danach ging Hediger auf die Suche. Anrufe bei der Gemeinde Oberkirch und dem Polizeiposten Sursee seien erfolglos gewesen. Niemand habe etwas gesehen oder gehört. Erst der Facebook-Post hat ihn wieder mit seinem «Muschu» vereint.

Markus Hediger (60) und sein «Muschu» (15) glücklich vereint im Garten des Mehrfamilienhaus-Quartiers. Bild: Markus Hediger (Oberkirch, 8. 9. 2023)

Das 15-jährige Tier ist gemäss Hediger und Tierheim wohlauf: «Muschu» ist munter und frisst – und sein Besitzer ist erleichtert. Was bleibt, ist aber die Frage nach dem Warum: Es wird wohl ein Rätsel bleiben, wer «Muschu» aus welchen Gründen achtlos in den Abfallsack steckte. «Ich bin sprachlos und entsetzt darüber, was passiert ist. Unvorstellbar, was hätte passieren können mit unserem Muschu», so der Besitzer.

Auch die Facebook-Kommentare sprechen die gleiche Sprache: «Einfach nur himmeltraurig», schreibt eine Person. «Ich verstehe nicht, wie verzweifelt ein Mensch sein muss. So ein wunderschönes Tier», heisst es in einem weiteren Kommentar. Oder: «Ich frage mich, wie so jemand durchs Leben geht.»

Sollte die Täterschaft doch noch gefunden werden, droht eine Anzeige wegen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz, so die Luzerner Polizei auf Anfrage.