Obernau 20-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto – 80'000 Franken Sachschaden Auf der Rengglochstrasse im Obernau krachte ein 20-jähriger Autofahrer gegen mehrere Metallpfosten. Am gleichen Tag verunfallte in Menznau eine 14-jährige Mofafahrerin – die Jugendliche wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Auf der Rengglochstrasse im Obernau hat ein 20-jähriger Mann die Kontrolle über sein Auto verloren, als er in Richtung Luzern unterwegs war. Der Mann prallte gegen mehrere Metallpfosten am Strassenrand und verletzte sich beim Unfall leicht.

Der Sachschaden am Auto beträgt rund 80'000 Franken Bild: Luzerner Polizei

Gemäss Mitteilung der Luzerner Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 80'000 Franken. Der Unfall passierte am Montagabend kurz vor 20 Uhr. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Strasse vorübergehend gesperrt werden.

14-jährige Mofafahrerin bei Unfall in Menzau verletzt

Nur rund zwei Stunden zuvor ereignete sich in Menznau ein Unfall zwischen einer Mofafahrerin und einem Lieferwagen. Gemäss Mitteilung der Polizei fuhr die 14-jährige Mofafahrerin seitlich in einen Anhänger eines Lieferwagens. Die Jugendliche wurde verletzt und vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht. (pl)