Öffentlicher Verkehr Neue Buslinie zwischen Entlebuch und dem Emmental nimmt Betrieb auf Die kantonsübergreifende Verbindung verkehrt jeweils an den Wochenenden von Ende April bis im Oktober und ist als touristisches Mobilitätsangebot gedacht.

Am 29. April wird die neue kantonsübergreifende Buslinie 252 offiziell ihren Betrieb aufnehmen. Die ‹Schallenberg-Linie› führt von Escholzmatt Bahnhof über Marbach, Schangnau, Eggiwil, Röthenbach i.E. bis nach Steffisburg und Thun. Das teilt die Regionalkonferenz Emmental, welche die Projektleitung innehat, in einer Meldung mit.

Jeweils samstags und sonntags sowie an allgemeinen Feiertagen werden von der PostAuto AG (von Escholzmatt her) und der STI Bus AG (von Thun her) vier Fahrten in beide Richtungen angeboten.

Die neue Schallenberg-Linie fährt von der UNESCO Biosphäre Entlebuch durch das Emmental und bis zum Thunersee. Bild: Regionalkonferenz Emmental

Durch die neue Busverbindung soll das touristische Mobilitätsangebot in der Region erweitert werden. So erklärt die Regionalkonferenz Emmental, dass die Schallenberg-Erschliessung Einheimischen und Gästen eine direkte Verbindung von der UNESCO Biosphäre Entlebuch durch das Emmental bis hin zum Thunersee bieten würde. (luz)