Oktobersession Luzerner Kantonsrat will dringlich über Chaos beim FCL reden Die 120 Volksvertreterinnen und -vertreter debattieren am Dienstag über mögliche Lösungen der Turbulenzen beim FC Luzern. Und sie unterhalten sich über ukrainische Flüchtlinge.

Der 120 Mitglieder umfassende Luzerner Kantonsrat trifft sich derzeit an der Oktobersession. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Der Luzerner Kantonsrat unterhält sich zu Beginn einer Session jeweils zuerst darüber, zu welchen dringlich eingereichten Vorstössen er eine Debatte führen will. An der am Montag begonnenen, dreitägigen Oktobersession entschied sich das Parlament dazu, am Dienstag über eine Anfrage von FDP-Kantonsrat Thomas Meier zu den Turbulenzen beim FC Luzern zu reden.

Der Schenkoner Unternehmer und Sponsor des FCL will von der Regierung unter anderem wissen, ob sie bereit sei, als Mediator zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und der Klubführung zu wirken. Der Entscheid, noch an dieser Session über die Probleme beim FCL zu sprechen, fiel mit 72 zu 36 Stimmen denkbar knapp aus, da es dafür das Einverständnis von zwei Drittel der stimmenden Ratsangehörigen braucht.

Ebenfalls am Dienstagmorgen werden sich die 120 Ratsangehörigen über die Beschwerden von in der Wikoner Marienburg untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge unterhalten. Dazu hat der Grüne Stadtluzerner Kantonsrat Urban Frye zwei dringliche Vorstösse verfasst.

Als dringlich stuft das Parlament auch ein Postulat von Sara Muff ein. Die Surseer SP-Vertreterin schlägt temporäre Vergünstigungen für Benutzende des öffentlichen Verkehrs vor. Am Dienstag wird der Rat zudem über Ersatzabgaben für Gemeinden mit zu wenig Unterbringungsplätzen im Asylbereich diskutieren. Das entsprechende Postulat stammt von Marcel Budmiger (SP, Luzern).

Zwei neue Fakultäten an der Uni und Budgetdebatte

Hauptgeschäfte der Oktobersession sind das Budget für 2023 sowie der Aufgaben- und Finanzplan (AFP) bis 2026. Die vorberatende Planungs- und Finanzkommission empfiehlt, den AFP abzulehnen. Zu reden geben wird auch der Planungsbericht über die künftigen Leistungen der Polizei. In zweiter Lesung entscheidet der Kantonsrat über zwei neue Fakultäten an der Uni Luzern. Ausserdem sind 46 ordentlich eingereichte Vorstösse traktandiert.