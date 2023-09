Online-Service Wahlen 2023 – lernen Sie die 596 Kandidatinnen und Kandidaten kennen, die ins Bundeshaus wollen Fotos, Steckbriefe und die vier gleichen Fragen an alle: Wir geben den Zentralschweizer Anwärterinnen und Anwärter auf einen Sitz in Bundesbern online eine Plattform, um sich zu präsentieren.

Am 22. Oktober wird in der Schweiz gewählt: Für die 19 Zentralschweizer Nationalratssitze bewerben sich total 596 Kandidatinnen und Kandidaten, davon sind 229 Frauen, was einer Frauenquote von 38,4 Prozent entspricht. In Zug, Uri und Obwalden treten alle Bisherigen wieder an. In Luzern treten Yvette Estermann (SVP), Prisca Birrer-Heimo (SP) und Ida Glanzmann-Hunkeler (Mitte) nicht mehr an, in Nidwalden ist es Peter Keller (SVP). In Schwyz verabschieden sich Alois Gmür (Mitte) und Pirmin Schwander (SVP) aus dem Nationalrat, Schwander will in den Ständerat wechseln. Wer sind die Frauen und Männer, die kandidieren? Wofür stehen sie? Was wollen sie erreichen? Und warum sollen genau sie gewählt werden?

Kandidierende haben Möglichkeit fleissig genutzt

Als Dienstleistung für Sie hat diese Zeitung alle Kandidatinnen und Kandidaten gebeten, sich vorzustellen. Neben einem Steckbrief mit den wichtigsten Kennzahlen wie Jahrgang, Ort, Beruf, Nebenämter und eigener Website stellen sich Kandidatinnen und Kandidaten in selber gewählten Worten ganz persönlich vor. Sie äussern sich auf rund 300 Zeichen zu ihrer Motivation und zu den Herausforderungen für die Schweiz in den nächsten Jahren. Die Kandidierenden sagen auch, welches Problem am dringendsten gelöst werden muss. Gefragt haben wir auch, welches Thema sie als Erstes im Nationalrat aufgreifen würden und was sie für ihren Kanton in der Bundesversammlung erreichen möchten.

Entstanden sind 596 informative Kurzporträts. Über 80 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten hat bisher mitgemacht. Neu eintreffende Steckbriefe ergänzt die Redaktion fortlaufend. Die Porträts finden Sie hier:

Und die Wahl verspricht einiges an Spannung. FDP und SVP blasen in Luzern zum Angriff: Droht der GLP erneut ein Sitzverlust? Muss die ALG in Zug um den Sitz zittern? Kann die SVP in Schwyz ihre Sitze verteidigen und muss die Mitte zittern und kann gar die Linke einen Nationalratssitz zurückerobern? Können FDP oder Mitte in Nidwalden der SVP einen Sitz abjagen? Kann die FDP der SVP in Obwalden einen Sitz streitig machen? Bleibt der SVP-Angriff auf den Mitte-Sitz in Uri chancenlos?

