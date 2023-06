Open Air Namhaftes Line-up am «Pilatus on the Rocks» Lola March, Henrik Belden und Bligg werden auf Pilatus Kulm für grossartige Stimmung am höchstgelegenen Festival der Schweiz sorgen.

Zum dritten Mal nach 2017 und 2019 laden die Veranstalter von «Pilatus on the Rocks» auf den Luzerner Hausberg. Am Festival vom Samstag, 26. August, dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein Line-up mit einigen prominenten Namen freuen. Eröffnet wird das Programm um 18.30 Uhr von der israelischen Indie-Pop-Band Lola March. Das Duo aus Tel Aviv konnte mit ihrem Hit «Only for a moment» mit 50 Millionen Streams auf Spotify einen grossen Erfolg verbuchen.

Nach einer längeren, unter anderem auch pandemiebedingten Auszeit meldet sich Henrik Belden mit seiner Band zurück. Der Luzerner Singer-Songwriter und begnadete Geschichtenerzähler wird ab 20.15 Uhr auf Pilatus Kulm für Stimmung sorgen.

In der Schweizer Musikszene ganz oben angesiedelt ist Bligg, dessen Auftritt für 21.30 Uhr vorgesehen ist. Marco Bliggensdorfer, wie Bligg mit bürgerlichem Namen heisst, ist einer der erfolgreichsten Schweizer Rapper. Mit Songs wie «Rosalie», «Manhattan», «Chef» oder «Legändä und Heldä» stürmte er nicht nur die Hitparade, sondern sie brachten dem Zürcher auch sieben Swiss Music Award ein.

Das Festival startet bereits am Freitag, 25. August, mit dem erstmals auf dem Programm stehenden Electric Friday. Mit Booka Shade aus Deutschland und Tinlicker aus den Niederlanden konnten zwei internationale Duos der elektronischen Musikszene verpflichtet werden.