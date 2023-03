Orientierungstag Charmeoffensive der Armee – Luzerner Kreiskommandant ist zufrieden Die Schweizer Armee will mehr Frauen gewinnen. Dazu setzt sie im Kanton Luzern seit 2021 auf spezielle Einladungen für Orientierungstage. Erste Bilanz: Es ist kein gewaltiger Sprung.

Uniforme Bekleidung gehört auch zur Schweizer Armee. Die Einladungsschreiben für Orientierungstage sind dafür individueller gestaltet. Symbolbild: Gian Ehrenzeller/Keystone

«Ich habe meine Chance genutzt – nutze auch du deine!» Unter anderem damit will die Schweizer Armee mehr Frauen für den freiwilligen Dienst motivieren. Sätze wie dieser stehen in Einladungsbriefen für die Orientierungstage. Der Besuch eines solchen Tags ist für alle Schweizer Männer ab achtzehn Jahren obligatorisch. Für einen freiwilligen Besuch werden aber auch Frauen angeschrieben. Seit 2021 in Luzern als Pilotkanton nun eben in etwas anderer Form.

Wie erfolgreich ist die Charmeoffensive bisher? Letztes Jahr haben neben 1731 jungen Männern auch 72 junge Frauen einen Orientierungstag besucht. 2021 waren es 65 Frauen. Der Luzerner Kreiskommandant Philippe Achermann äussert sich dennoch zufrieden. «Mir war bewusst, dass wir keine gewaltigen Sprünge machen werden. Jede Aktion hilft, um mehr Frauen anzusprechen, und ebenso hilft jede auch nur kleine Steigerung.» Je mehr Frauen sich fürs Engagement in der Armee interessieren würden, desto grösser der Effekt für weitere Interessierte.

Entscheid je nach Lebenslage

Im Schnitt entscheidet sich ungefähr jede zweite Frau nach einem Besuch des Orientierungstags für den freiwilligen Militärdienst. Inwiefern die Kampagne an diesem Verhältnis etwas ändern kann, ist laut Achermann noch schwierig abzuschätzen. Eine genaue Auswertung sei erst in zwei, drei Jahren möglich. Es werde etwa Frauen geben, die zwar mit siebzehn Jahren einen Orientierungstag besuchen, aber erst zwei, drei Jahre später in die Armee eintreten, nachdem sie zum Beispiel ihre Ausbildung beendet haben.

An der Kampagne habe das Luzerner Kreiskommando jedenfalls nicht viel verändert. «Zurzeit entwerfen wir einen neuen Flyer mit QR-Code für die Einladung und realisieren kurze Videos, welche wir auch auf unser Netz aufschalten werden», sagt Achermann. Die Videos könnten dann über den QR-Code abgerufen werden.

Vorbild für andere Kantone

Die Armee ist zwar beim Bund angesiedelt, allerdings sind grundsätzlich die Kantone für die Orientierungstage zuständig. Die Erkenntnisse aus dem Luzerner Projekt werden der Vereinigung Schweizerischer Kreiskommandanten zur Verfügung gestellt. Laut Philippe Achermann hätten über die Vereinigung bereits einige Kantone für ihre Kampagne auf die Luzerner Grundlagen zurückgegriffen.

An den Orientierungstagen wird beim Vorstellen und Besprechen der verschiedenen Funktionen und des Einsatzes der Truppen auf die Bedrohungen eingegangen. «Da kommen in der Diskussion zwangsläufig die aktuellen Ereignisse in der Ukraine zur Sprache», sagt Achermann.