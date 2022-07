Pandemie Ein neuer Todesfall und fast 30 Personen im Spital: Coronafälle haben sich im Kanton Luzern innert einer Woche verdoppelt Die Zahl der registrierten Fälle steigt weiter an. Im Spital sind so viele Coronakranke wie seit Ende April nicht mehr.

Die Sommerwelle im Kanton Luzern rollt an. Am Mittwoch meldeten die Behörden 458 neue Coronafälle. Damit hat sich die Zahl der gemeldeten Neuansteckungen innert Wochenfrist fast verdoppelt. Zuletzt waren die Fallzahlen im März so hoch. Am Donnerstag wurden 359 neue Fälle gemeldet. Da davon auszugehen ist, dass sich nicht alle Infizierten testen lassen, dürfte die Zahl der tatsächlichen Ansteckungen höher sein.

Zudem ist diese Woche ein neuer Todesfall gemeldet worden. Es handelt sich dabei um den ersten Todesfall seit dem 11. Mai. Die Zahl der hospitalisierten Coronapatientinnen und -patienten wird seit Mitte Mai nur noch einmal pro Woche erhoben und veröffentlicht. Am Dienstag lagen demnach 29 Personen mit einer Coronainfektion in einem Luzerner Spital. Gegenüber der Vorwoche hat sich dieser Wert fast verdoppelt. Zuletzt waren im April so viele Personen mit Corona im Spital.

Die höchsten Inzidenzen werden zurzeit in der Stadt Luzern gemessen. Hier gab es in den letzten 14 Tagen 1059 neue Fälle pro 100'000 Einwohner. Auch der Wahlkreis Luzern-Land, der unter anderem die Agglomeration umfasst, ist stark betroffen. (dlw)