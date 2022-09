Pastoralraum Baldeggersee Urs Elsener wird neuer Pfarrer Mit Urs Elsener hat der Pastoralraum Baldeggersee eine Nachfolge für Roland Häfliger gefunden. Er wird sein Amt im Oktober 2023 antreten.

Urs Elsener. PD

Nachdem der bisherige Pfarrer und Leiter des Pastoralraumes Baldeggersee Roland Häfliger im Frühling 2022 seine Demission eingereicht hat, wurde nun eine Nachfolge gefunden. Der Kirchenrat stellt Urs Elsener als neuen Pastoralraumpfarrer vor.

Aufgewachsen in Buch bei Frauenfeld studierte Elsener im Kloster Einsiedeln und in Benediktbeuern (Deutschland) Theologie und wurde 1997 zum Priester geweiht. Zurzeit ist er Pastoralraumpfarrer im Pastoralraum Schaffhausen-Reiat, an dessen Errichtung er beteiligt war. Seit 2013 ist er auch als Domherr des Standes Schaffhausen und Mitglied des Synodalrates der römisch-katholischen Landeskirche Schaffhausen tätig. Sein neues Amt wird der 53-Jährige am 1. Oktober 2023 antreten. (wam)