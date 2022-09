Buchrain Raserfahrt mitten in der Nacht: Luzerner Polizei nimmt 32-jährigen Mann fest Ein 32-jähriger Autofahrer raste mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch eine 50er-Zone in Perlen. Der Mann wurde von der Luzerner Polizei festgenommen.

Ein 32-jähriger Mann war mit seinem Auto in Perlen massiv zu schnell unterwegs: Der Mann bretterte mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde über die Perlenstrasse – in einer 50er-Zone. Das schreibt die Luzerner Staatsanwaltschaft in einer Mitteilung.

Der Mann wurde von der Luzerner Polizei festgenommen, den Führerausweis musste er abgeben. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Emmen. (pl)