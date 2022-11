Petition SP fordert Helikoptergeld für Sempacherinnen und Sempacher Die SP Sempach will die Kaufkraft in der Gemeinde stärken. Dazu soll jede Person einen sogenannten Konsumgutschein im Wert von 200 Franken erhalten.

Die SP Sempach will die Kaufkraft in der Gemeinde stärken. Dazu schlägt sie mittels einer Dringlichen Petition vor, einen Konsumgutschein für alle Personen in Sempach im Wert von 200 Franken auszuzahlen.

Die Gutscheine sollen gemäss einer Mitteilung zur Entlastung von finanzschwächeren Haushalten dienen, «die von den steigenden Energiepreisen, der Inflation und den erhöhten Krankenkassenprämien besonders hart getroffen werden».

Gemäss Co-Präsident Andri Hummel schaffe man damit eine Win-win-Situation, weil gleichzeitig die Bevölkerung von steigenden Kosten entlastet und das Gewerbe gestärkt werde. Damit schlage die SP Sempach eine «sozialgerechtere Alternative» zu möglichen Steuersenkungen vor. (jh)