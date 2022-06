Pfaffnau Bauarbeiten am Muttibach und am Hohriedbach

Ab der Woche vom Pfingstmontag, 6. Juni, werden voraussichtlich Bauarbeiten am Muttibach und am Hohriedbach durchgeführt. Gemäss Mitteilung haben die Unwetter im Sommer 2021 bei den beiden Gewässer ihre Spuren hinterlassen. Die Arbeiten dauern insgesamt zwei Wochen und werden an fünf Standorten umgesetzt. Die Schäden an einer sechsten Stelle werden im Herbst behoben. Während der Arbeiten kann es zu erhöhten Lärmbelastungen und Durchfahrtsschwierigkeiten kommen.