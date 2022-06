Pfaffnau Diebe stehlen Baumaschinen in St. Urban Auf einer Baustelle in St. Urban haben unbekannte Diebe mehrere Maschinen gestohlen.

Am verlängerten Auffahrts-Wochenende schlugen die Diebe zu: Die Täter brachen bei der Baustelle an der Schafmattstrasse in diverse Container von verschiedenen Baufirmen sowie in zwei Kellerabteile ein. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist unbekannt, der Diebstahl muss jedoch zwischen dem 25. Mai um 16:30 Uhr und dem 29. Mai um 06:45 Uhr verübt worden sein.

Die Verbrechen haben mehrere Vorhängeschlösser aufgebrochen und zwei Türen aufgedrückt. Beim Diebesgut handelt es sich in erster Linie um Arbeitsmaschinen, die einen Gesamtwert von rund 50‘000 Franken haben.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche über das Auffahrtswochenende rund um die Baustelle an der Schafmattstrasse (beim Gelände der Psychiatrischen Klinik) Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 041 248 81 17 entgegen. (sfr)