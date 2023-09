Pfaffnau Lebensbedrohlich verletzt: 77-jährige E-Bike-Fahrerin und Auto prallen zusammen Bei einer Kollision mit einem Auto wurde eine E-Bikerin in Pfaffnau am Dienstag verletzt. Sie musste ins Spital gebracht werden.

In Pfaffnau wurde eine 77-jährige E-Bikerin am Dienstagnachmittag lebensbedrohlich verletzt, nachdem es zu einer Kollision mit einem Auto gekommen war. Der Unfall ereignete sich kurz vor 14 Uhr, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der involvierte Autolenker fuhr zu diesem Zeitpunkt von der Schulerslehnstrasse her in Richtung Kantonsstrasse.

Gleichzeitig fuhr die Radfahrerin mit ihrem E-Bike in Richtung Allmendstrasse. Bei der Kreuzung kam es schliesslich zu einer seitlich/frontalen Kollision. Die 77-Jährige musste daraufhin ins Spital gebracht werden. (lga)