Pfaffnau Radfahrerin kollidiert auf Kreuzung mit Auto und wird verletzt ins Spital geflogen Auf der Kreuzung der Schulerslehn-/Allmendstrasse in Pfaffnau kollidierte am Donnerstagmittag Radfahrerin mit einem Auto. Die Radfahrerin zog sich erhebliche Verletzungen zu – sie wurde durch die Rega ins Spital geflogen.

Am Donnerstag ereignete sich auf einer Kreuzung in Pfaffnau ein Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, war eine Radfahrerin auf der Schulerslehnstrasse unterwegs. Auf der Kreuzung mit der Allmendstrasse kollidierte sie es aus noch ungeklärten Gründen mit einem Auto, das in Richtung Pfaffnau unterwegs war. Die Radfahrerin stürzte und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu, worauf sie durch die Rega ins Spital geflogen wurde. (pl)