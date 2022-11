Pflegebranche Kampagnen und Koordinationsstelle: So wollen die Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren gegen den Fachkräftemangel vorgehen Im Pflegebereich herrscht Fachkräftemangel. Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen- und -direktoren erklären, wie sie dem entgegenwirken wollen.

Der Fachkräftemangel im Bereich Pflege hat sich im laufenden Jahr auch in der Zentralschweiz zugespitzt: Die einzelnen Betriebe und die Branche beklagen nach zwei Jahren Pandemie vermehrt frühzeitige Berufsaustritte oder vorübergehende Austritte; auch die Ausbildungszahlen sind rückläufig. Das halten die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (ZGDK) in einer Medienmitteilung fest.

Diese Entwicklung stehe im Kontrast zum steigenden Fachkräftebedarf, was insbesondere mit Blick auf die anstehende Umsetzung der Pflegeinitiative von Bedeutung ist. Die ZGDK habe sich darum mit möglichen Massnahmen auseinandergesetzt, um dem entgegenzuwirken.

Schaffung einer Koordinationsstelle

Das Resultat dieser Diskussionen: Die ZGDK verfolge weiterhin eine gemeinsame Koordination und Umsetzung von Massnahmen auf Ebene Zentralschweiz mit den entsprechenden Partnerorganisationen. Neben den Kampagnen zur Gewinnung von Quer- und Wiedereinsteigenden unterstütze man auch die von Berufsbildungsverband OdA XUND geplante Einführung einer Zentralschweizer Woche der Gesundheitsberufe 2023, um damit Fachkräfte zum Einstieg gewinnen zu können.

Weiter unterstütze die ZGDK eine Analyse der aktuellen Ausbildungsplätze für Gesundheitsberufe und des zusätzlichen Ausbildungspotenzials der einzelnen Branchen und Betriebe in der Zentralschweiz. Und schliesslich spricht sich die ZGDK in der Mitteilung für die Schaffung einer mandatierten Koordinationsstelle aus, welche die Umsetzung der Pflegeinitiative in der Zentralschweiz sicherstellen soll. Die Stelle soll zentrale Grundlagearbeiten wahrnehmen, Umsetzungsfragen klären und Umsetzungsvorschläge als Diskussions- und Entscheidgrundlagen für die Zentralschweizer Kantone erarbeiten und diese entlasten, heisst es. (tos)