PH Luzern Luzerner Schultheatertage im Ticktack der Sanduhr «Zeit … los» hiess die thematische Ausgangslage der diesjährigen 35. Schultheatertage. 14 experimentierfreudige Schulklassen schufen daraus kreativ-originelle Theaterprojekte und zeigten diese im Theaterpavillon.

Die teilnehmenden Kinder spielten an den Luzerner Schultheatertagen mit viel Herzblut ihre einstudierten Stücke im Theaterpavillon. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juni 2023)

Ununterbrochen rieselte in dieser Woche die Sanduhr auf der Bühne des Theaterpavillons. Quasi als Symbol für die diesjährigen Schultheatertage: «Zeit … los» hiess die thematische Ausgangslage, die das Zentrum Theaterpädagogik der PH Luzern für die 35. Ausgabe der Luzerner Schultheatertage vorgegeben hatte. 14 Volksschulklassen aus der ganzen Innerschweiz mit rund 230 Schülerinnen und Schülern aller Stufen und ihre Lehrpersonen haben den «Theaterspielball» aufgenommen. Sie haben das Schuljahr hindurch mit dieser Vorgabe geforscht, gespielt, gestaltet und schliesslich vielfältige Theaterproduktionen geschaffen. Bei ihrem Prozess wurden sie von Theaterpädagoginnen und -pädagogen der PH Luzern an bis zu sieben Halbtagen begleitet. Diese Woche zeigten die Klassen ihre Produktionen auf der Bühne des Theaterpavillons Luzern.

Schachfiguren leben auf

«Riesig nervös» waren am Donnerstagvormittag die Viertklässlerinnen Julia und Mia vom Luzerner Schulhaus Säli. Wie würde ihr Projekt «Das verzauberte Schach» beim Publikum ankommen? Verstünden die Zuschauer die Performance rund um die Schachfiguren, die von einem unheilvollen Zauber zum Leben erweckt wurden? Es zeigte sich, es war keine «Null-acht-fünfzehn-Story», die Sechstklässler brachten vielmehr unter der Spielleitung von Mario Tresch und Angela Neuenschwander ein überaus originelles Projekt mit einer raffinierten und anspruchsvollen Choreografie auf die Bühne. Sie bekamen denn auch viel Applaus und Komplimente, gerade auch von der 4. Primarklasse Hubelmatt. «Das war sehr spannend», lobten Mayla, Sara, Dilara und Jeremy ihre Gspändli. Ihre eigene Klasse liess sich in «Back to the past!» (Spielleitung Irina Käppeli) von einer Zeitmaschine im Schulhauskeller in vergangene Lebenssituationen zurückkatapultieren – etwa ins Geburtszimmer, nach Paris, auf ein Fischerboot oder ins Pfadilager. Staunen, Lachen, Heiterkeit waren garantiert.

Szene aus dem Stück «Back to the past» an den Luzerner Schultheatertagen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 1. Juni 2023)

Vielfältige theatrale Mittel

Grosse Spiellust, viel Bewegung und einen spürbaren «Hang zum vermehrten Abstrahieren» stellte die Leiterin des Zentrums Theaterpädagogik PH Luzern, Ursula Ulrich, fest. «Die formalen, theatralen Mittel sind insgesamt breiter geworden.»

Noch eine Feststellung anderer Art erwähnt die PH-Fachfrau im Zusammenhang mit dem Theaterschaffen mit Kindern und Jugendlichen: Es werde in den vergangenen Jahren eine «gewisse Tendenz zur Unverbindlichkeit» festgestellt. Um dem entgegenzuwirken, wurde «Verbindlichkeit im theatralen Prozess» dieses Jahr bewusst als Begleitthema für die Lehrpersonen mit aufgenommen.