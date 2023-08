PH Luzern Wie lernt man Sprache? Internationale Gäste reden in Luzern darüber Wie lernt man Sprache in einer digitalen Welt? Eine zweitägige Konferenz an der PH Luzern befasst sich mit diesem Thema.

Am 1. und 2. September findet im Uni/PH-Gebäude eine Konferenz zum Thema Sprache statt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. 12. 2021)

Voki-Lernen mit Kärtchen mag auch heutzutage noch eine geeignete Lernmethode sein. Inzwischen stehen Lernenden eine Vielzahl digitaler Möglichkeiten bereit, um sich sprachliches Wissen anzueignen. Doch welche davon sind wirksam und nachhaltig? Damit befasst sich das von der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern neu gegründete Institut für Fachdidaktik der Sprachen und Bildungslinguistik, welches am 1. September seine Arbeit aufnimmt (siehe Box).

Zur Feier der Gründung haben Edina Krompák, designierte Leiterin des Instituts, und Prorektorin Dorothee Brovelli eine Konferenz zum Thema Sprachenlernen und -unterrichten ins Leben gerufen, welche am 1. und 2. September in Luzern stattfindet. An der Tagung nehmen 104 Teilnehmende aus 17 Ländern wie Brasilien, Finnland, Griechenland, Schweden, Thailand und den USA teil. 33 Teilnehmende repräsentieren die PH Luzern.

Unterricht steht vor neuen Herausforderungen

Der Umgang mit künstlicher Intelligenz und digitalen Tools stelle eine grosse und neue Herausforderung im Sprachunterricht dar, sagt Krompák auf Anfrage. Die Konferenz soll helfen, diese zu meistern. «Die Referenten und Referentinnen wurden anhand ihrer internationalen Expertise ausgewählt», sagt Krompák. Insbesondere wichtig sei es gewesen, möglichst viele Facetten der Sprache zu beleuchten. «Darüber hinaus war für uns wichtig, dass sowohl männliche als auch weibliche Forschende als Keynote Speaker auftreten und dass sowohl die schweizerische als auch die europäische, nordamerikanische und die südamerikanische Perspektiven vertreten sind.»

Neues Institut soll Sprachunterricht stärken Am 1. September nimmt das neue Institut für Fachdidaktik der Sprachen und Bildungslinguistik seine Arbeit auf. Mit der Gründung des Instituts wird der Leistungsbereich Forschung und Entwicklung der PH Luzern in den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch gestärkt und ausgebaut, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Forschungsergebnisse des Instituts sollen kontinuierlich in die Lehre, Weiterbildung und Dienstleistungen der PH Luzern hineinfliessen, heisst es weiter. (fg)

Zu den Themen gehören unter anderem Vorträge über Lernmethoden und die Verwendung von Sprache – sei es im Alltag, im Netz oder auch in Videospielen: Der Amerikaner Stephen L. Thorne erläutert zum Beispiel, wie Games das Lernen von Sprache vereinfachen können, diese aber auch beeinflussen und verändern.

Auch Gebärdensprache wird berücksichtigt

So hätten inzwischen viele Begriffe ihren Weg in die Jugendsprache gefunden. Zum Beispiel «NPC» (Non-Playable Character), was auf Deutsch so viel bedeutet wie «nicht spielbarer Charakter». Ausserhalb von Gaming-Kreisen wird der Begriff inzwischen verwendet, um auf Menschen hinzuweisen, die Meinungen oder Ansichten anderer übernehmen, ohne sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Thorne untersucht aber auch, wie beispielsweise Augmentierte Realität Lernprozesse vereinfachen kann.

Die Konferenz soll aber auch nonverbale Sprache behandeln, zum Beispiel die Gebärdensprache. Alle Keynotes werden sowohl auf Englisch als auch in der internationalen Gebärdensprache angeboten und werden aufgenommen. Die Aufnahmen werden nach der Konferenz auf der Website des Instituts für Fachdidaktik der Sprachen und Bildungslinguistik verfügbar sein.