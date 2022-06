Podium Ist die Gemeindeversammlung noch zeitgemäss? Sursee diskutiert über Einwohnerrat Am Mittwochabend luden die Parteien von Sursee zu einer Podiumsdiskussion rund um die politische Zukunft von Sursee. Im Mittelpunkt stand dabei der Einwohnerrat. Dazu waren mehrere Vertreter aus anderen Gemeinden geladen. Sie alle empfahlen den Surseern ein solches System zu prüfen.

Wie die politische Zukunft in Sursee aussehen soll, diese Diskussion stiessen am Mittwochabend alle politisch relevanten Parteien ins Sursee bei einem Podium an. Im Zentrum stand dabei der Einwohnerrat. Sursee besitzt bisher kein solches Instrument, der politische Prozess wird über die Gemeindeversammlung und die Urne abgewickelt. Genau dieses System stellten in der Vergangenheit FDP, SVP, GLP und Grüne in Frage. Sie forderten für Sursee einen Einwohnerrat.

Gemeindeversammlung der Stadt Sursee in der Stadthalle Sursee. Auf dem Bild zu sehen sind die Abstimmenden bei der Abstimmung zu Traktandum 5 «Beschluss über die Gemeindeinitiative der SVP Stadt Sursee zum Abbau der direkten Demokratie». Die Initiative wurde grossmehrheitlich abgelehnt. Archivbild: Pius Amrein (Sursee, 14. Dezember 2015)

Neben der Mitte-Partei hatte sich zuletzt auch der Stadtrat kritisch über ein solches Vorhaben geäussert. Trotzdem wirkte auch die Exekutive von Sursee am Podiumsanlass mit. Stadtpräsidentin Sabine Beck betonte in ihrem Grusswort, dass Sursee offen für die Diskussion sei. Die Kultur der Gemeindeversammlung werde in Sursee gelebt, so Beck. Gleichzeitig anerkannte die Mitte-Politikerin, dass die Zentrumsgemeinde durch die Urbanisierung anonymer geworden sei, die Teilnahme am Gemeindeleben liege nicht mehr so im Vordergrund. Aber: «Demokratie bedeutet Zeit aufwenden und Interesse zeigen. Das funktioniert nur, wenn sich die Stimmberechtigten einbringen, wie zum Beispiel heute Abend.» Jedes System habe Vor- und Nachteile. Die Frage sei: «Welches ist für Sursee das Richtige?»

Gemeindegrösse entscheidend über System

Was das Richtige für Sursee ist, konnte Daniel Kübler, Leiter der Abteilung für allgemeine Demokratieforschung, zwar nicht beantworten. Der Forscher lieferte in seinem Inputreferat aber einige Fakten zum Thema. So sei die Grösse der Gemeinde ein wichtiger Indikator:

«Je grösser die Gemeinde, desto eher setzt sie auf einen Einwohnerrat.»

Grundsätzlich könne man nicht pauschal sagen, welches System für eine Gemeinde besser sei. Wenn aber festgestellt werde, dass immer weniger Leute die Gemeindeversammlung besuchen oder die Vertretung der Bevölkerung durch einen schlechten Alters- oder Geschlechtermix nicht mehr gegeben sei, seien dies Warnzeichen, dass die Demokratie nicht mehr richtig funktioniere.

Horwer und Krienser sehen nur Vorteile

Im anschliessenden Podiumsgespräch nannte genau dies der Ebikoner SVP-Ortsparteipräsident Stefan Bühler als einen der Gründe, warum in der Gemeinde vor zwei Jahren beschlossen wurde, einen Einwohnerrat zu bilden.

«Die Demokratie hat nicht mehr gelebt. Zum Glück hat sich die Bevölkerung im fünften Anlauf zu diesem Schritt entschieden»

, so Bühler. Zwar werde der Einwohnerrat mit Kosten von 250'000 bis 350'000 Franken konfrontiert. «Dies ist es uns aber wert, wenn wir dafür mehr Mitbestimmung erhalten.»

Ähnlich äusserten sich auch die Podiumsteilnehmenden aus Kriens, Emmen und Horw. Für die Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann bedeutet der Einwohnerrat zwar mehr Aufwand in ihrer täglichen politischen Arbeit und es werde ihr als Exekutivmitglied auch mehr auf die Finger geschaut. «Das finde ich aber richtig», so die Mitte-Politikerin. Zudem sei dank dem Einwohnerrat auch möglich, mehr Junge in die Politik einzubinden und diesen Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

Ein gutes Beispiel dafür ist Jonas Heeb. Der Kantonsrat der Grünen ist bereits seit 2016 im Einwohnerrat von Horw aktiv. Auf die Frage von Moderatorin Roseline Troxler, ob er denn auch den Surseern ein solches Gremium empfehlen würde, sagte Heeb: «Ich würde mir nicht anmassen, für andere Gemeinden zu sprechen, das muss Sursee selbst entscheiden.» Jedoch: Für das zweite Zentrum im Kanton würde ein Einwohnerrat sicher passen. Deutlicher wurde Stefan Bühler. Er ergänzte: «Ich kann Sursee nur empfehlen, sich verstärkt mit dem Thema auseinanderzusetzen.»