Podium zur AHV-Reform Alain Berset kommt nach Sempach Am 22. August findet in der Festhalle eine Podiumsdiskussion über die AHV-Reform statt. Der Innenminister wird die Reform persönlich vorstellen.

Bundesrat Alain Berset informiert die Luzerner Bevölkerung über die AHV-Reform. Bild: Dominik Wunderli

Reform AHV 21: Retten oder an die Wand fahren? Unter diesem Titel findet am kommenden Montag um 19 Uhr in Sempach eine prominent besetzte Diskussionsrunde zur AHV-Abstimmung vom 25. September statt. Der Eintritt ist frei. Für die einen geht es bei der Vorlage um die Existenz des wichtigsten Sozialwerks. Die anderen befürchten, die AHV werde an die Wand gefahren. Umstritten sind Themen wie Frauenrentenalter, Kompensationszahlungen oder Mehrwertsteuererhöhung. Die AHV-Reform wird von Bundesrat Alain Berset persönlich vorgestellt. Der Innenminister wird auch Publikumsfragen beantworten. Es nehmen teil:

Pro Erich Ettlin, Ständerat Obwalden (Die Mitte)

Melanie Mettler, Nationalrätin Bern (GLP)

Contra Pierre-Yves Maillard, Nationalrat Waadt (SP)

Natalie Imboden, Nationalrätin Bern (Grüne)

Moderiert wird das Podium von Jérôme Martinu, Chefredaktor der «Luzerner Zeitung». Organisiert wird die Veranstaltung von der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft Kanton Luzern (AWG), der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), dem KMU- und Gewerbeverband Luzern, dem Info-Forum Freies Unternehmertum (IFU) sowie dem Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit. (rem)