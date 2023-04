Politik Juso Luzern hat einen neuen Präsidenten Zoé Stehlin und Léon Schulthess haben die Leitung der kantonalen Juso abgegeben. Neuer Präsident ist Valentin Humbel.

Rund drei Wochen nachdem sie für den Regierungsrat kandidiert hatte, tritt Zoé Stehlin als Co-Präsidentin der Juso Luzern zurück. Sie führte die Partei seit zweieinhalb Jahren mit Léon Schulthess, der die Co-Leitung ebenfalls abgibt. Laut Stehlin steht der Entschluss bereits seit einem Jahr fest. «Wir sind beide schon lange im Vorstand und haben nun ganz viele tolle junge Leute, die nachrücken können», sagt sie.

Zudem seien die Kantonsratswahlen, deren Strassenkampagne sie leitete, ein guter Abschluss für die Zeit im Amt gewesen. Schulthess war administrativer Leiter der Kampagne zu den Regierungs- und Kantonsratswahlen. Der Partei bleiben die beiden als Basismitglieder erhalten. Wie sie bekräftigen, wollen sie weiterhin «für ein gerechteres Luzern» kämpfen.

Der neue Mann an der Spitze der Juso Luzern ist nun Valentin Humbel. Der 19-Jährige studiert Sozialwissenschaften und ist seit einem Jahr Vorstandsmitglied. Er wird die Führung allein übernehmen. Dafür gibt es im Vizepräsidium eine Co-Leitung: Am Parteitag wurden Sophia Menger und Séverin Stalder in die Funktion gewählt. Der Vorstand setzt sich zudem aus Benjamin Ferizaj (bisher), Lisa Kocher (neu) und Anika Burri (neu) zusammen. (lf)